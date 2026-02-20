https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/cumhurbaskani-erdogan-iftarini-istanbulda-kayacik-ailesinin-evinde-yapti-1103680438.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını İstanbul'da Kayacık ailesinin evinde yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programı kapsamında Kayacık ailesine misafir oldu. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103680267_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_3e1bdf6a3f0a1e86ba3d6536f4a61dd6.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da Ali ve Miyase Kayacık ailesini ziyaret ederek iftar yaptı.Kayacık ailesinin evine konuk olan Erdoğan çifti, ramazan ayı dolayısıyla aynı sofrada oruç açtı. Ziyaret sırasında aile fertleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanlarını tebrik etti.İftar programı basın mensuplarının takibine açık şekilde gerçekleştirildi.
