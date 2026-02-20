https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/cumhurbaskani-erdogan-iftarini-istanbulda-kayacik-ailesinin-evinde-yapti-1103680438.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını İstanbul'da Kayacık ailesinin evinde yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programı kapsamında Kayacık ailesine misafir oldu. 20.02.2026

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da Ali ve Miyase Kayacık ailesini ziyaret ederek iftar yaptı.Kayacık ailesinin evine konuk olan Erdoğan çifti, ramazan ayı dolayısıyla aynı sofrada oruç açtı. Ziyaret sırasında aile fertleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanlarını tebrik etti.İftar programı basın mensuplarının takibine açık şekilde gerçekleştirildi.

