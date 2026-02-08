https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/sicak-su-torbasi-patladi-bilseydim-hic-kullanmazdim-kimseye-tavsiye-etmem-1103343984.html

Sıcak su torbası patladı: 'Bilseydim hiç kullanmazdım, kimseye tavsiye etmem'

Sıcak su torbası patladı: 'Bilseydim hiç kullanmazdım, kimseye tavsiye etmem'

Ağrı'da ağrısını dindirmek için karnına koyduğu sıcak su torbasının patlamasıyla göbeği ve bacakları yanan genç kız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi... 08.02.2026

Evde kullanılan sıcak su torbaları, zaman zaman kullanım hatası ya da üretim hatasından kaynaklı patlayabiliyor. Yine bir sıcak su torbası patlaması yaşandı ve Ağrı'daki genç kızın vücudunda yanıklar oluştu.Sıcak su torbasını karnına koyduAğrı'da yaşayan 19 yaşındaki Gamze Kaya, 5 gün önce evde kaynattığı suyu, sıcak su torbasına doldurup ağrıyan karnına yerleştirdi. Bir süre sonra karnının yandığını hisseden Kaya, su torbasını kaldırmak istedi.Göbeği ve bacakları yandıBu sırada torbanın aniden patlayıp içindeki suyun karnından aşağı dökülmesiyle Kaya'nın göbeği ve iki bacağı yandı.Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, hastanede yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.Burada tedavisi süren ve yaşadığı talihsiz olayın etkisinden kurtulamayan Kaya, iyileşeceği günü umutla bekliyor.'Çok pişmanım, keşke yapmasaydım'Gamze Kaya, karın ağrısını sıcak su torbasıyla hafifletmek istediğini belirterek, "Sancım fazla olunca sıcak su torbasını denemek istedim, çok pişmanım, keşke yapmasaydım." dedi.Sıcak su torbasının karın ağrısına iyi geldiğini söyleyen Kaya, şöyle devam etti:Kaya, patlayan sıcak su torbasının çok kullanıldığı için incelmiş ve eskimiş olabileceğini söyledi.'Ben yandım, siz yanmayın'Hastane hizmeti, doktor ve personelden memnun kaldığını anlatan Kaya, "Bacaklarım ve göbeğim yandı, daha kötü yerler de yanabilirdi. Yürüyemiyorum, işime, gücüme gidemiyorum, dışarıya çıkamıyorum, çok olumsuz etkilendim. Ben yandım, siz yanmayın." diye konuştu.Baba Ramazan Kaya da kızının başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Bizim çocuğumuz yandı, başkaları yanmasın. İnsanlar böyle şeyler kullanmasın." ifadelerini kullandı.Sıcak su torbası son kullanma tarihiYanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, vücudunda ikinci derece derin yanıklar oluşan Kaya'yı yakından takip ettiklerini, tedavisinin bir süre daha devam edeceğini söyledi.2 yıldan eski sıcak su torbalarının patlama ve sızdırma riski taşıdığını ifade eden Nohutçu, torbaların üzerinde bulunan çiçek sembolünün onun tam olarak ne zaman üretildiğini, sembolün ortasındaki sayının ise torbanın yapıldığı yılı gösterdiğini dile getirdi.Sıcak su torbasında son kullanma tarihi var mı?Sıcak su torbalarının genelinin üzerinde çiçek şekline benzeyen bir simgenin içerisinde bir sayı yazar, bu sayı şişenin yapıldığı tarihi gösterir. O tarih baz alınarak sıcak su torbası en az iki senelik bir kullanımdan sonra değiştirilmelidir.'Sıcak su torbalarının tarihine dikkat etmeliyiz'Özellikle kış aylarında çok sayıda bu şekilde vaka geldiğini anlatan Nohutçu, şunları kaydetti:

