https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/bursada-harmanli-kara-yolu-ve-harmanli-koprusu-ulasima-kapandi-1103659858.html
Bursa'da çay taştı: Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
Bursa'da çay taştı: Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da Çapraz Çayı taştı, Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T11:27+0300
2026-02-20T11:27+0300
2026-02-20T11:30+0300
türki̇ye
bursa
harmanlı
su baskını
ani su baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103659656_0:621:1200:1296_1920x0_80_0_0_eb24ecbd8fe071ca2940be89001a37ff.jpg
Bursa Karacabey'de aşırı yağışlar nedeniyle Çapraz Çayı'nın debisi yükseldi ve taştı. Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede bir kamyonette mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı. Taşkın meydana geldi, köprü ulaşıma kapandı İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi civarındaki Çapraz Çayı'nın debisi, son günlerde etkili olan yağmurla yükseldi. Çayda meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. İlçe ile kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü, ulaşıma kapandı.İki kişi mahsur kaldı Söz konusu bölgede bir kamyonetin üzerinde 2 kişinin mahsur kalması üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, sürücüleri Bursa-İzmir kara yoluna doğru yönlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/meteorolojiden-3-bolge-icin-kar-yagisi-uyarisi-dogu-karadenizde-kuvvetli-yagislara-dikkat-1103618850.html
türki̇ye
bursa
harmanlı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103659656_0:508:1200:1408_1920x0_80_0_0_94ff2441c651dcf61e604bd674daa88c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, harmanlı, su baskını, ani su baskını
bursa, harmanlı, su baskını, ani su baskını
Bursa'da çay taştı: Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
11:27 20.02.2026 (güncellendi: 11:30 20.02.2026)
Bursa'da Çapraz Çayı taştı, Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı.
Bursa Karacabey'de aşırı yağışlar nedeniyle Çapraz Çayı'nın debisi yükseldi ve taştı. Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede bir kamyonette mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı.
Taşkın meydana geldi, köprü ulaşıma kapandı
İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi civarındaki Çapraz Çayı'nın debisi, son günlerde etkili olan yağmurla yükseldi. Çayda meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. İlçe ile kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü, ulaşıma kapandı.
Söz konusu bölgede bir kamyonetin üzerinde 2 kişinin mahsur kalması üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, sürücüleri Bursa-İzmir kara yoluna doğru yönlendiriyor.