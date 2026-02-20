Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/bursada-harmanli-kara-yolu-ve-harmanli-koprusu-ulasima-kapandi-1103659858.html
Bursa'da çay taştı: Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
Bursa'da çay taştı: Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da Çapraz Çayı taştı, Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T11:27+0300
2026-02-20T11:30+0300
türki̇ye
bursa
harmanlı
su baskını
ani su baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103659656_0:621:1200:1296_1920x0_80_0_0_eb24ecbd8fe071ca2940be89001a37ff.jpg
Bursa Karacabey'de aşırı yağışlar nedeniyle Çapraz Çayı'nın debisi yükseldi ve taştı. Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede bir kamyonette mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı. Taşkın meydana geldi, köprü ulaşıma kapandı İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi civarındaki Çapraz Çayı'nın debisi, son günlerde etkili olan yağmurla yükseldi. Çayda meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. İlçe ile kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü, ulaşıma kapandı.İki kişi mahsur kaldı Söz konusu bölgede bir kamyonetin üzerinde 2 kişinin mahsur kalması üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, sürücüleri Bursa-İzmir kara yoluna doğru yönlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/meteorolojiden-3-bolge-icin-kar-yagisi-uyarisi-dogu-karadenizde-kuvvetli-yagislara-dikkat-1103618850.html
türki̇ye
bursa
harmanlı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103659656_0:508:1200:1408_1920x0_80_0_0_94ff2441c651dcf61e604bd674daa88c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, harmanlı, su baskını, ani su baskını
bursa, harmanlı, su baskını, ani su baskını

Bursa'da çay taştı: Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı

11:27 20.02.2026 (güncellendi: 11:30 20.02.2026)
© AFAD Bursa İl MüdürlüğüBursa
Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© AFAD Bursa İl Müdürlüğü
Abone ol
Bursa'da Çapraz Çayı taştı, Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı.
Bursa Karacabey'de aşırı yağışlar nedeniyle Çapraz Çayı'nın debisi yükseldi ve taştı. Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede bir kamyonette mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı.

Taşkın meydana geldi, köprü ulaşıma kapandı

İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi civarındaki Çapraz Çayı'nın debisi, son günlerde etkili olan yağmurla yükseldi. Çayda meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. İlçe ile kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü, ulaşıma kapandı.

İki kişi mahsur kaldı

Söz konusu bölgede bir kamyonetin üzerinde 2 kişinin mahsur kalması üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, sürücüleri Bursa-İzmir kara yoluna doğru yönlendiriyor.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
YAŞAM
Meteoroloji'den 3 bölge için kar yağışı uyarısı: Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara dikkat
Dün, 06:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала