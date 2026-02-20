https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/bursada-harmanli-kara-yolu-ve-harmanli-koprusu-ulasima-kapandi-1103659858.html

Bursa'da çay taştı: Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı

Bursa'da çay taştı: Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da Çapraz Çayı taştı, Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T11:27+0300

2026-02-20T11:27+0300

2026-02-20T11:30+0300

türki̇ye

bursa

harmanlı

su baskını

ani su baskını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103659656_0:621:1200:1296_1920x0_80_0_0_eb24ecbd8fe071ca2940be89001a37ff.jpg

Bursa Karacabey'de aşırı yağışlar nedeniyle Çapraz Çayı'nın debisi yükseldi ve taştı. Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede bir kamyonette mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı. Taşkın meydana geldi, köprü ulaşıma kapandı İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi civarındaki Çapraz Çayı'nın debisi, son günlerde etkili olan yağmurla yükseldi. Çayda meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. İlçe ile kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü, ulaşıma kapandı.İki kişi mahsur kaldı Söz konusu bölgede bir kamyonetin üzerinde 2 kişinin mahsur kalması üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, sürücüleri Bursa-İzmir kara yoluna doğru yönlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/meteorolojiden-3-bolge-icin-kar-yagisi-uyarisi-dogu-karadenizde-kuvvetli-yagislara-dikkat-1103618850.html

türki̇ye

bursa

harmanlı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, harmanlı, su baskını, ani su baskını