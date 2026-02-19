https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/meteorolojiden-3-bolge-icin-kar-yagisi-uyarisi-dogu-karadenizde-kuvvetli-yagislara-dikkat-1103618850.html

Meteoroloji'den 3 bölge için kar yağışı uyarısı: Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji'den 3 bölge için kar yağışı uyarısı: Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batıda 5 derece yükselirken doğuda 4 derece azalacak. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu... 19.02.2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Şubat hava durumu tahminlerine göre Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karandeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçecek, yağışlar kıyılarda yağmur iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Meteoroloji'den uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Çanakkale – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.İstanbul – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.Kocaeli – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.EGEParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.Aydın – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.İzmir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu.Muğla – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu; bu sabah (Perşembe) saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (50–70 km/saat) esmesi bekleniyor.Adana – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu.Antalya – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu.Hatay – 18°C – Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.Isparta – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu; bu sabah (Perşembe) saatlerinde Ankara’nın kuzeyi ile Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ankara – 6°C – Çok bulutlu, bu sabah kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur; yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar.Eskişehir – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.Konya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.Sivas – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.BATI KARADENİZÇok bulutlu; bu sabah (Perşembe) saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50–70 km/saat) esmesi bekleniyor.Bolu – 6°C – Çok bulutlu, bu sabah karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.Düzce – 14°C – Çok bulutlu, bu sabah aralıklı yağmurlu.Sinop – 12°C – Çok bulutlu, bu sabah aralıklı yağmurlu.Zonguldak – 12°C – Çok bulutlu, bu sabah aralıklı yağmurlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.Amasya – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.Rize – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli.Samsun – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Trabzon – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, batısında yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma, don, çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.Erzurum – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Kars – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Malatya – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yükseklerinde karla karışık yağmur.Van – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.Diyarbakır – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Gaziantep – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Siirt – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Şanlıurfa – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

