https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/bati-medyasi-trump-irana-yonelik-cesitli-saldiri-seceneklerini-degerlendiriyordu-1103656753.html

Batı medyası: Trump, İran'a yönelik çeşitli saldırı seçeneklerini değerlendiriyordu

Batı medyası: Trump, İran'a yönelik çeşitli saldırı seçeneklerini değerlendiriyordu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın, dün İran'a yönelik nokta vuruşlarından geniş çaplı bombardımanlarına kadar çeşitli saldırı seçeneklerini incelediği belirtildi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T10:36+0300

2026-02-20T10:36+0300

2026-02-20T10:37+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

saldırı

bombardıman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464032_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_ac6f6d56b427eac7e8a86cb5725ba77b.jpg

ABC televizyonunun, planlamadan haberi olan bir kaynaktan aktardığına göre, ABD lideri Donald Trump’ın dün ele aldığı saldırı seçenekleri arasında hükümet, askeri ve nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları da yer alıyordu.Haberde, “Trump Perşembe günü İran'a karşı askeri saldırılar için çeşitli seçenekleri değerlendirdi. Buna, ABD'nin müzakere pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan olası sınırlı bir saldırı da dahil... Ayrıca hükümet, askeri ve nükleer hedeflere yönelik daha büyük saldırıları da ele alındı” ifadesi kullanıldı.ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü, Tahran'ın anlaşmayı kabul etmemesi durumunda İran'ın başına çok kötü şeyler gelebileceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rusyada-23-subat-vatan-savunuculari-gununu-kana-bulayacaklardi-saldirgan-etkisiz-hale-getirildi-1103655961.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, i̇ran, saldırı, bombardıman