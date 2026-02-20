Türkiye
Batı medyası: Trump, İran'a yönelik çeşitli saldırı seçeneklerini değerlendiriyordu
ABD Başkanı Trump'ın, dün İran'a yönelik nokta vuruşlarından geniş çaplı bombardımanlarına kadar çeşitli saldırı seçeneklerini incelediği belirtildi. 20.02.2026
ABC televizyonunun, planlamadan haberi olan bir kaynaktan aktardığına göre, ABD lideri Donald Trump’ın dün ele aldığı saldırı seçenekleri arasında hükümet, askeri ve nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları da yer alıyordu.Haberde, “Trump Perşembe günü İran'a karşı askeri saldırılar için çeşitli seçenekleri değerlendirdi. Buna, ABD'nin müzakere pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan olası sınırlı bir saldırı da dahil... Ayrıca hükümet, askeri ve nükleer hedeflere yönelik daha büyük saldırıları da ele alındı” ifadesi kullanıldı.ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü, Tahran'ın anlaşmayı kabul etmemesi durumunda İran'ın başına çok kötü şeyler gelebileceğini söylemişti.
10:36 20.02.2026 (güncellendi: 10:37 20.02.2026)
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
© AP Photo / Alex Brandon
ABD Başkanı Trump’ın, dün İran'a yönelik nokta vuruşlarından geniş çaplı bombardımanlarına kadar çeşitli saldırı seçeneklerini incelediği belirtildi.
ABC televizyonunun, planlamadan haberi olan bir kaynaktan aktardığına göre, ABD lideri Donald Trump’ın dün ele aldığı saldırı seçenekleri arasında hükümet, askeri ve nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları da yer alıyordu.
Haberde, “Trump Perşembe günü İran'a karşı askeri saldırılar için çeşitli seçenekleri değerlendirdi. Buna, ABD'nin müzakere pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan olası sınırlı bir saldırı da dahil... Ayrıca hükümet, askeri ve nükleer hedeflere yönelik daha büyük saldırıları da ele alındı” ifadesi kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü, Tahran'ın anlaşmayı kabul etmemesi durumunda İran'ın başına çok kötü şeyler gelebileceğini söylemişti.
