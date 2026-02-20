https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/bati-medyasi-trump-irana-yonelik-cesitli-saldiri-seceneklerini-degerlendiriyordu-1103656753.html
Batı medyası: Trump, İran'a yönelik çeşitli saldırı seçeneklerini değerlendiriyordu
Batı medyası: Trump, İran'a yönelik çeşitli saldırı seçeneklerini değerlendiriyordu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, dün İran'a yönelik nokta vuruşlarından geniş çaplı bombardımanlarına kadar çeşitli saldırı seçeneklerini incelediği belirtildi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T10:36+0300
2026-02-20T10:36+0300
2026-02-20T10:37+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
saldırı
bombardıman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464032_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_ac6f6d56b427eac7e8a86cb5725ba77b.jpg
ABC televizyonunun, planlamadan haberi olan bir kaynaktan aktardığına göre, ABD lideri Donald Trump’ın dün ele aldığı saldırı seçenekleri arasında hükümet, askeri ve nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları da yer alıyordu.Haberde, “Trump Perşembe günü İran'a karşı askeri saldırılar için çeşitli seçenekleri değerlendirdi. Buna, ABD'nin müzakere pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan olası sınırlı bir saldırı da dahil... Ayrıca hükümet, askeri ve nükleer hedeflere yönelik daha büyük saldırıları da ele alındı” ifadesi kullanıldı.ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü, Tahran'ın anlaşmayı kabul etmemesi durumunda İran'ın başına çok kötü şeyler gelebileceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rusyada-23-subat-vatan-savunuculari-gununu-kana-bulayacaklardi-saldirgan-etkisiz-hale-getirildi-1103655961.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464032_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_0ead78fa4caf498e994e159c4783c555.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran, saldırı, bombardıman
abd, donald trump, i̇ran, saldırı, bombardıman
Batı medyası: Trump, İran'a yönelik çeşitli saldırı seçeneklerini değerlendiriyordu
10:36 20.02.2026 (güncellendi: 10:37 20.02.2026)
ABD Başkanı Trump’ın, dün İran'a yönelik nokta vuruşlarından geniş çaplı bombardımanlarına kadar çeşitli saldırı seçeneklerini incelediği belirtildi.
ABC televizyonunun, planlamadan haberi olan bir kaynaktan aktardığına göre, ABD lideri Donald Trump’ın dün ele aldığı saldırı seçenekleri arasında hükümet, askeri ve nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları da yer alıyordu.
Haberde, “Trump Perşembe günü İran'a karşı askeri saldırılar için çeşitli seçenekleri değerlendirdi. Buna, ABD'nin müzakere pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan olası sınırlı bir saldırı da dahil... Ayrıca hükümet, askeri ve nükleer hedeflere yönelik daha büyük saldırıları da ele alındı” ifadesi kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü, Tahran'ın anlaşmayı kabul etmemesi durumunda İran'ın başına çok kötü şeyler gelebileceğini söylemişti.