https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/besiktas-gain-turkiye-kupasinda-finale-yukseldi-1103680011.html
Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final’de Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes’i 91-82 yenerek finale yükseldi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T21:06+0300
2026-02-20T21:06+0300
2026-02-20T21:06+0300
spor
anadolu
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
basket
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
türkiye basketbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103679837_0:61:1782:1063_1920x0_80_0_0_a8e06452259ce86ae3e013a52c89bf4d.jpg
Beşiktaş GAİN, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı finalinde Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.Siyah-beyazlılar, kupada şampiyonluk için Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/besiktas-panionios-macinda-skandal-pankarta-tepkiler-buyuyor-turk-polisine-ve-besiktasa-irkci-1103431041.html
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103679837_99:0:1683:1188_1920x0_80_0_0_d3d4118fb354491f8ab8ee05beee27d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anadolu, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, basket, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), uluslararası basketbol federasyonu (fiba), türkiye basketbol federasyonu
anadolu, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, basket, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), uluslararası basketbol federasyonu (fiba), türkiye basketbol federasyonu
Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final’de Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes’i 91-82 yenerek finale yükseldi.
Beşiktaş GAİN, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı finalinde Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Siyah-beyazlılar, kupada şampiyonluk için Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.