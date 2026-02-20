Türkiye
Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 yenerek finale yükseldi.
Beşiktaş GAİN, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı finalinde Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.Siyah-beyazlılar, kupada şampiyonluk için Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

© AA / Cem TekkeşinoğluBeşiktaş GAİN
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final’de Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes’i 91-82 yenerek finale yükseldi.
Beşiktaş GAİN, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı finalinde Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Siyah-beyazlılar, kupada şampiyonluk için Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.
