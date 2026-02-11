https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/besiktas-panionios-macinda-skandal-pankarta-tepkiler-buyuyor-turk-polisine-ve-besiktasa-irkci-1103431041.html

Beşiktaş-Panionios maçında skandal pankarta tepkiler büyüyor: Türk polisine ve Beşiktaş’a ırkçı hakaret

Basketbol BKT Avrupa Kupası’nda oynanan Panionios-Beşiktaş GAİN maçında tribünlerde açılan hakaret içerikli pankart tepki çekti. Beşiktaş Kulübü, olayı en sert... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Basketbol BKT Avrupa Kupası’nda grup etabının 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN, Yunanistan temsilcisi Panionios’a konuk oldu. Karşılaşma sırasında tribünlerde açılan pankart gündeme damga vurdu.Yunan taraftarların, Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe karakterlerle yazılmış galiz ifadelerin yer aldığı bir pankart açtığı aktarıldı. Görüntülerin kısa sürede tepki topladığı belirtildi.Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, söz konusu pankartın ırkçı olduğu vurgulanarak en ağır şekilde kınandığı bildirildi. Açıklamada, “EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.Benzer olaylar daha önce de yaşandıTürk takımlarının Avrupa organizasyonlarında benzer olaylarla daha önce de karşılaştığı hatırlatıldı. Geçen yıl kasım ayında oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında açılan pankartın da geniş tepki çektiği kaydedildi.Söz konusu maçta tribünlerde Türkler aleyhine tezahüratlar yapıldığı, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi yönetimine şikayette bulunduğu belirtilmişti. Basketbol Avrupa Ligi’nin Sırp ekibine para cezası verdiği, tribün kapatma cezasının ise ertelendiği aktarılmıştı.Cezalar tartışma konusuFenerbahçe’nin futbolda da benzer bir pankartla karşılaştığı, UEFA’nın verdiği para cezalarının kamuoyunda yetersiz bulunduğu ifade edildi. Spor otoritelerinin, ertelenen tribün kapatma kararlarının caydırıcılığı azaltabileceği yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.Son olayın ardından Avrupa kupalarında tribünlerde yaşanan ırkçı ve ayrımcı içeriklere karşı daha güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.Beşiktaş'tan açıklama: Açık bir nefret eylemiSiyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çirkin saldırı ve açılan pankart kınandı. Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

