https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/besiktas-panionios-macinda-skandal-pankarta-tepkiler-buyuyor-turk-polisine-ve-besiktasa-irkci-1103431041.html
Beşiktaş-Panionios maçında skandal pankarta tepkiler büyüyor: Türk polisine ve Beşiktaş’a ırkçı hakaret
Beşiktaş-Panionios maçında skandal pankarta tepkiler büyüyor: Türk polisine ve Beşiktaş’a ırkçı hakaret
Sputnik Türkiye
Basketbol BKT Avrupa Kupası’nda oynanan Panionios-Beşiktaş GAİN maçında tribünlerde açılan hakaret içerikli pankart tepki çekti. Beşiktaş Kulübü, olayı en sert... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T18:05+0300
2026-02-11T18:05+0300
2026-02-11T18:05+0300
spor
beşiktaş
panionios
ırkçı hareket
fenerbahçe
uefa
uefa avrupa ligi
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103431183_0:187:749:608_1920x0_80_0_0_fdce305ce5ef0435bc71a082d504b312.jpg
Basketbol BKT Avrupa Kupası’nda grup etabının 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN, Yunanistan temsilcisi Panionios’a konuk oldu. Karşılaşma sırasında tribünlerde açılan pankart gündeme damga vurdu.Yunan taraftarların, Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe karakterlerle yazılmış galiz ifadelerin yer aldığı bir pankart açtığı aktarıldı. Görüntülerin kısa sürede tepki topladığı belirtildi.Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, söz konusu pankartın ırkçı olduğu vurgulanarak en ağır şekilde kınandığı bildirildi. Açıklamada, “EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.Benzer olaylar daha önce de yaşandıTürk takımlarının Avrupa organizasyonlarında benzer olaylarla daha önce de karşılaştığı hatırlatıldı. Geçen yıl kasım ayında oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında açılan pankartın da geniş tepki çektiği kaydedildi.Söz konusu maçta tribünlerde Türkler aleyhine tezahüratlar yapıldığı, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi yönetimine şikayette bulunduğu belirtilmişti. Basketbol Avrupa Ligi’nin Sırp ekibine para cezası verdiği, tribün kapatma cezasının ise ertelendiği aktarılmıştı.Cezalar tartışma konusuFenerbahçe’nin futbolda da benzer bir pankartla karşılaştığı, UEFA’nın verdiği para cezalarının kamuoyunda yetersiz bulunduğu ifade edildi. Spor otoritelerinin, ertelenen tribün kapatma kararlarının caydırıcılığı azaltabileceği yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.Son olayın ardından Avrupa kupalarında tribünlerde yaşanan ırkçı ve ayrımcı içeriklere karşı daha güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.Beşiktaş'tan açıklama: Açık bir nefret eylemiSiyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çirkin saldırı ve açılan pankart kınandı. Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/super-ligde-21-haftanin-penalti-pozisyonlarinin-var-kayitlari-aciklandi-1103408655.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103431183_0:117:749:678_1920x0_80_0_0_27e053a4e7cb04d271482d2ab4960f96.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, panionios, ırkçı hareket, fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi, ceza
beşiktaş, panionios, ırkçı hareket, fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi, ceza
Beşiktaş-Panionios maçında skandal pankarta tepkiler büyüyor: Türk polisine ve Beşiktaş’a ırkçı hakaret
Basketbol BKT Avrupa Kupası’nda oynanan Panionios-Beşiktaş GAİN maçında tribünlerde açılan hakaret içerikli pankart tepki çekti. Beşiktaş Kulübü, olayı en sert şekilde kınadığını ve hukuki girişim başlattığını açıkladı.
Basketbol BKT Avrupa Kupası’nda grup etabının 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN, Yunanistan temsilcisi Panionios’a konuk oldu. Karşılaşma sırasında tribünlerde açılan pankart gündeme damga vurdu.
Yunan taraftarların, Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe karakterlerle yazılmış galiz ifadelerin yer aldığı bir pankart açtığı aktarıldı. Görüntülerin kısa sürede tepki topladığı belirtildi.
Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, söz konusu pankartın ırkçı olduğu vurgulanarak en ağır şekilde kınandığı bildirildi. Açıklamada, “EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.
Benzer olaylar daha önce de yaşandı
Türk takımlarının Avrupa organizasyonlarında benzer olaylarla daha önce de karşılaştığı hatırlatıldı. Geçen yıl kasım ayında oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında açılan pankartın da geniş tepki çektiği kaydedildi.
Söz konusu maçta tribünlerde Türkler aleyhine tezahüratlar yapıldığı, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi yönetimine şikayette bulunduğu belirtilmişti. Basketbol Avrupa Ligi’nin Sırp ekibine para cezası verdiği, tribün kapatma cezasının ise ertelendiği aktarılmıştı.
Fenerbahçe’nin futbolda da benzer bir pankartla karşılaştığı, UEFA’nın verdiği para cezalarının kamuoyunda yetersiz bulunduğu ifade edildi. Spor otoritelerinin, ertelenen tribün kapatma kararlarının caydırıcılığı azaltabileceği yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.
Son olayın ardından Avrupa kupalarında tribünlerde yaşanan ırkçı ve ayrımcı içeriklere karşı daha güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.
Beşiktaş'tan açıklama: Açık bir nefret eylemi
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çirkin saldırı ve açılan pankart kınandı.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş’a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz. Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz.