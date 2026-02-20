https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/baris-kurulu-toplandi-toplantida-neler-oldu-kim-neler-taahut-etti-1103649029.html
Barış Kurulu toplandı: Toplantıda neler oldu, kim neler taahhüt etti?
04:13 20.02.2026 (güncellendi: 04:15 20.02.2026)
Barış Kurulu'nun ilk zirvesi gerçekleşti. ABD 10 milyar dolar, 8 ülke ortaklaşa 7 milyar dolar, BM 2 milyar dolar, FİFA 75 milyon dolar taahütte bulundu. Uluslararası İstikrar Gücü için ise 12.000 polis ve 20.000 İç Güvenlik Kuvvetleri askeri hedefi için 5 ülkenin asker göndereceği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle kurulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Perşembe günü Washington DC'de gerçekleşti.
Söz konusu toplantıya Trump, yaklaşık 50 devleti katılmaya davet etti. İlk toplantıya farklı düzeylerde temsil edilen 20'den fazla ülke katıldı. Bu arada Filistin'i temsil eden kimse bulunmuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ilk toplantıda temsil edilmeyeceğini ve girişime ilişkin tutumunun henüz şekillendirilme aşamasında olduğunu söylemişti.
Belarus ise yaptığı açıklamada, toplantıya katılmayı planladığını ancak gerekli vizeleri alamadığını bildirdi.
Toplantının Gazze'ye mali destek tarafı
Toplantıda Trump, 'Barış Kurulu'nun Gazze için milyarlarca dolar ve binlerce askerin yolda olduğunu ve devam eden İsrail saldırılarına değinmeyipsavaşın 'küçük alevler' dışında sona erdiğini ifade ederek, ABD'nin barış kuruluna 10 milyar dolar katkıda bulunacağını söyledi.
Buna ek olarak, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt de yardım paketine ortaklaşa 7 milyar dolar katkıda bulundu
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Başkanının, Gazze'ye destek için 2 milyar dolar toplayacağı belirtildi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino ise federasyonun Filistin yerleşim bölgesindeki futbolla ilgili projeler için 75 milyon dolar toplamaya yardımcı olacağını söyledi.
Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers yaptığı açıklamada, Endonezya ve Kazakistan da dahil olmak üzere beş ülkenin Gazze Şeridi'ne asker konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu söyledi:
Orta vadeli hedefimiz, sektör sektör genişlemeye devam etmek ve uzun vadeli hedefimiz olan 12.000 polis ve 20.000 İç Güvenlik Kuvvetleri askerine ulaşmaktır. Bugün, Endonezya, Fas, Kazakistan, (kendini bağımsız ilan eden) Kosova ve Arnavutluk olmak üzere ilk beş ülkenin İç Güvenlik Kuvvetleri'nde görev yapacak askerlerini gönderdiğini duyurmaktan son derece memnuniyet duyuyorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise daha sonra yaptığı açıklamada "Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermek konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi var" dedi. Ayrıca verilevilecek her türlü katkıyı vermeye hazır olunduğunu bildirdi.