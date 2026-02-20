https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/bakan-kacir-sanayi-katma-degerimizi-yillik-241-milyar-dolara-yukselttik-1103674096.html

Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi yıllık 241 milyar dolara yükselttik

Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi yıllık 241 milyar dolara yükselttik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı boyunca verilen sözlerin arkasında durulduğunu belirterek, Türkiye'nin sanayi... 20.02.2026

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.Bakan Kacır, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, mübarek ayın kalplere huzur, sofralara bereket ve teşkilata güç katmasını temenni etti. AK Parti’nin 23 yıllık iktidarı boyunca verilen sözlerin arkasında durulduğunu vurgulayan Bakan Kacır, ''Ülkemizin tarihinde ve talihinde yeni bir sayfayı ifade eden AK Parti iktidarları döneminde sanayi katma değerimizi yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik" dedi.Bakan Kacır, ihracatın da 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkarıldığını belirtti.

