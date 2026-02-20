Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/bakan-kacir-sanayi-katma-degerimizi-yillik-241-milyar-dolara-yukselttik-1103674096.html
Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi yıllık 241 milyar dolara yükselttik
Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi yıllık 241 milyar dolara yükselttik
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti’nin 23 yıllık iktidarı boyunca verilen sözlerin arkasında durulduğunu belirterek, Türkiye’nin sanayi... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T17:31+0300
2026-02-20T17:31+0300
türki̇ye
mehmet fatih kacır
sanayi
otomobil sanayi
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
savunma sanayi
sanayi ve teknoloji bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103673704_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7f4a37e2d7ef0df49e5fad40c77cfad.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.Bakan Kacır, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, mübarek ayın kalplere huzur, sofralara bereket ve teşkilata güç katmasını temenni etti. AK Parti’nin 23 yıllık iktidarı boyunca verilen sözlerin arkasında durulduğunu vurgulayan Bakan Kacır, ''Ülkemizin tarihinde ve talihinde yeni bir sayfayı ifade eden AK Parti iktidarları döneminde sanayi katma değerimizi yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik" dedi.Bakan Kacır, ihracatın da 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkarıldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/dmm-iddialari-yalanladi-turkiyenin-savunma-sanayi-alaninda-yerlilik-ve-millilik-orani-yuzde--80-1102131560.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103673704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05aa2f7a0c96eca8891d07bf08bf5832.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet fatih kacır, sanayi, otomobil sanayi, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, savunma sanayi, sanayi ve teknoloji bakanlığı
mehmet fatih kacır, sanayi, otomobil sanayi, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, savunma sanayi, sanayi ve teknoloji bakanlığı

Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi yıllık 241 milyar dolara yükselttik

17:31 20.02.2026
© AA / Yeter ErdineSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© AA / Yeter Erdine
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti’nin 23 yıllık iktidarı boyunca verilen sözlerin arkasında durulduğunu belirterek, Türkiye’nin sanayi alanında önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Bakan Kacır, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, mübarek ayın kalplere huzur, sofralara bereket ve teşkilata güç katmasını temenni etti.
AK Parti’nin 23 yıllık iktidarı boyunca verilen sözlerin arkasında durulduğunu vurgulayan Bakan Kacır, ''Ülkemizin tarihinde ve talihinde yeni bir sayfayı ifade eden AK Parti iktidarları döneminde sanayi katma değerimizi yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik" dedi.
Bakan Kacır, ihracatın da 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkarıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
TÜRKİYE
DMM iddiaları yalanladı: 'Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aştı'
23 Aralık 2025, 19:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала