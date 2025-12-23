https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/dmm-iddialari-yalanladi-turkiyenin-savunma-sanayi-alaninda-yerlilik-ve-millilik-orani-yuzde--80-1102131560.html
DMM iddiaları yalanladı: 'Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aştı'
DMM iddiaları yalanladı: 'Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aştı'
Sputnik Türkiye
Savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığına dair ortaya atılan iddialara yanıt veren DMM, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T19:58+0300
2025-12-23T19:58+0300
2025-12-23T19:59+0300
türkiye
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
savunma
iddia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan Türkiye'nin savunma sanayi bütçesine yönelik iddiaları yalanladı.DMM 'Savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı, var olan kaynakların kontrolsüz harcandığı ve yapılan çalışmalarda milli güvenliğin esas alınmadığı' şeklindek iddialara karşı Türkiye'nin, savunma sanayi projelerini milli güvenlik önceliklerini esas alarak planlayan, bütçesini stratejik hedeflere göre şekillendiren bir ülke olduğunu vurguladu.Savunma sanayisine yönelik tarz asılsız iddiaların, sahadaki gerçeklerle, resmi verilerle ve yürütülen projelerin somut çıktılarıyla örtüşmediği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:AMM aynı zamanda kamuoyunu yanıltmaya yönelik değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/tutuklanan-ela-rumeysa-cebecinin-ek-ifadesi-ortaya-cikti-uyusturucu-gecmis-zamanda-kullandim-1102127903.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_156:0:804:486_1920x0_80_0_0_a32037cca285abd435dec6f5870b7b84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, savunma, iddia
türkiye, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, savunma, iddia
DMM iddiaları yalanladı: 'Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aştı'
19:58 23.12.2025 (güncellendi: 19:59 23.12.2025)
Savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığına dair ortaya atılan iddialara yanıt veren DMM, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aşmış olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan Türkiye'nin savunma sanayi bütçesine yönelik iddiaları yalanladı.
DMM 'Savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı, var olan kaynakların kontrolsüz harcandığı ve yapılan çalışmalarda milli güvenliğin esas alınmadığı' şeklindek iddialara karşı Türkiye'nin, savunma sanayi projelerini milli güvenlik önceliklerini esas alarak planlayan, bütçesini stratejik hedeflere göre şekillendiren bir ülke olduğunu vurguladu.
Savunma sanayisine yönelik tarz asılsız iddiaların, sahadaki gerçeklerle, resmi verilerle ve yürütülen projelerin somut çıktılarıyla örtüşmediği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Savunma sanayi projeleri, ilgili kurumların ortak değerlendirmeleri ve çok katmanlı karar mekanizmaları ile yürütülmektedir. Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aşmış, kara, hava, deniz ve siber alanlarda çok sayıda proje eş zamanlı olarak hayata geçirilmektedir.
AMM aynı zamanda kamuoyunu yanıltmaya yönelik değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.