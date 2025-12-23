https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/dmm-iddialari-yalanladi-turkiyenin-savunma-sanayi-alaninda-yerlilik-ve-millilik-orani-yuzde--80-1102131560.html

DMM iddiaları yalanladı: 'Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aştı'

Savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığına dair ortaya atılan iddialara yanıt veren DMM, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan Türkiye'nin savunma sanayi bütçesine yönelik iddiaları yalanladı.DMM 'Savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı, var olan kaynakların kontrolsüz harcandığı ve yapılan çalışmalarda milli güvenliğin esas alınmadığı' şeklindek iddialara karşı Türkiye'nin, savunma sanayi projelerini milli güvenlik önceliklerini esas alarak planlayan, bütçesini stratejik hedeflere göre şekillendiren bir ülke olduğunu vurguladu.Savunma sanayisine yönelik tarz asılsız iddiaların, sahadaki gerçeklerle, resmi verilerle ve yürütülen projelerin somut çıktılarıyla örtüşmediği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:AMM aynı zamanda kamuoyunu yanıltmaya yönelik değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

