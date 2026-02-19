Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/bakan-isikhan-ramazan-ayinin-ilk-iftarini-iscilerle-yapti-1103645728.html
Bakan Işıkhan, ramazan ayının ilk iftarını işçilerle yaptı
Bakan Işıkhan, ramazan ayının ilk iftarını işçilerle yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ramazan ayının ilk iftarını Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir otobüs üretim fabrikasında işçilerle yaptı. 19.02.2026
Dünyaca ünlü otomotiv ve makine imalat şirketine ait fabrikayı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iftar saatine yakın işçilerle birlikte sıraya girerek yemeğini aldı.Bakan Işıkhan, akşam ezanıyla orucunu açtı. Yaklaşık 4 bin 700 işçinin çalıştığı fabrikanın Türkiye’nin önemli otobüs üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Işıkhan, Ramazan’ın ülkeye ve İslam coğrafyasına hayır getirmesini diledi.Bakan Işıkhan, ''Ramazan boyunca Allah nasip ederse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçilerimizle bir arada olacağız. Oruçlarımızı, sahurlarımızı buna göre planlıyoruz. Çünkü bu bizim için inanılmaz bir enerji kaynağı'' dedi.
22:13 19.02.2026
© AA / Akın ÇeliktaşÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk iftarını işçilerle yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk iftarını işçilerle yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© AA / Akın Çeliktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ramazan ayının ilk iftarını Ankara’nın Akyurt ilçesindeki bir otobüs üretim fabrikasında işçilerle yaptı.
Dünyaca ünlü otomotiv ve makine imalat şirketine ait fabrikayı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iftar saatine yakın işçilerle birlikte sıraya girerek yemeğini aldı.
Bakan Işıkhan, akşam ezanıyla orucunu açtı. Yaklaşık 4 bin 700 işçinin çalıştığı fabrikanın Türkiye’nin önemli otobüs üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Işıkhan, Ramazan’ın ülkeye ve İslam coğrafyasına hayır getirmesini diledi.
Bakan Işıkhan, ''Ramazan boyunca Allah nasip ederse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçilerimizle bir arada olacağız. Oruçlarımızı, sahurlarımızı buna göre planlıyoruz. Çünkü bu bizim için inanılmaz bir enerji kaynağı'' dedi.
