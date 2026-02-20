https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/vergiler-artacak-mi-bakan-simsekten-net-yanit-1103666390.html
Vergiler artacak mı? Bakan Şimşek’ten net yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında vergi artışı iddialarına yanıt verdi. Bakan Şimşek, "Gündemimizde Kurumlar Vergisi, Gelir... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
mehmet şimşek
vergi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
hazine
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV ekranlarında vergi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KDV, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kalemlerinde artış olup olmayacağına dair iddialara yanıt veren Şimşek, mevcut gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını söyledi.Bakan Şimşek, vergi artışı tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Gündemimizde Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV artışı yok. Vergi harcamalarını ciddi şekilde azaltıyoruz. İstisna, avantajların ekonomik sonuçlar itibarıyla etkili ve verimli olması lazım. Vergide adaleti çok konuştuk. Uzun süredir ilk defa dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı düştü. Dezenflasyonla birlikte gelir dağılımı da iyileşmeye başladı. GNI katsayısı var, orada da uzun süredir ilk defa 2023 sonrasında iyileşme oldu, gelir dağılımı iyileşiyor. Ezberler var, onları devam ettiriyorlar, ezberler rakamlarla desteklenmiyor. Bu program arzuladığımız sonuçları vermeye başladı.”'Sahte faturaya ilişkin çok ciddi yapay zeka algoritmalarını devreye aldık'Bakan Şimşek, vergi kaçağı ve özellikle sahte faturayla mücadele kapsamında denetimlerin sürdüğünü söyledi. Şimşek, bu alandaki çalışmaları şöyle anlattı:"Sahte faturaya ilişkin çok ciddi yapay zeka algoritmalarını devreye aldık. 2 günlük firmanın milyarlarca liralık fatura kesmesi gibi şeyler olmayacak. Türkiye'deki bütün şehirlerdeki bir anlamdaki konut değerleme haritası gibi çalışmalarımız var, işlemleri karşılaştırıyoruz. Gözetim programlarımız var. Yüksek gelirli gruplara yönelik. Kredi kartından tutun, yat, kotra, tekne gibi lükslere ilişkin arkadaşlarım çalışma içinde."
Vergiler artacak mı? Bakan Şimşek’ten net yanıt
