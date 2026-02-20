https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ali-cagatay-ingiltere-yeni-bir-kutup-olusturma-mucadelesi-veriyor-1103653271.html
Ali Çağatay: İngiltere yeni bir kutup oluşturma mücadelesi veriyor
ABD'nin olası İran saldırısında kullanmak istediği Diego Garcia'da bulunan üssün kullanımına İngiltere'nin izin vermediği bildirildi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Ali Çağatay, Seyir Hali programında ABD’nin olası İran saldırısında kullanmak istediği Diego Garcia üssüne İngiltere’nin izin vermemesi konusunu değerlendirdi. Çağatay, Washington ile Londra arasındaki bu restleşmenin yeni bir jeopolitik tabloya işaret ettiğini ifade etti.ABD’nin küresel konumuna dikkat çeken Çağatay, güç merkezinin uzun süredir Washington’da olduğunu belirterek şunları söyledi: İngiltere’nin Diego Garcia üssü konusunda ABD’ye açık bir ret verdiğini vurgulayan Çağatay, şunları söyledi: 'Mutlak uyum söz konusu değil'ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer görüşmelerde anlaşma sağlanmaması halinde saldırı tehdidini artırdığını hatırlatan Çağatay, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın tutumuna dikkat çekerek şunları söyledi:
Ali Çağatay, Seyir Hali programında ABD’nin olası İran saldırısında kullanmak istediği Diego Garcia üssüne İngiltere’nin izin vermemesi konusunu değerlendirdi. Çağatay, Washington ile Londra arasındaki bu restleşmenin yeni bir jeopolitik tabloya işaret ettiğini ifade etti.
ABD’nin küresel konumuna dikkat çeken Çağatay, güç merkezinin uzun süredir Washington’da olduğunu belirterek şunları söyledi:
Amerika Birleşik Devletleri 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyayı tek başına yönetiyor. Hala dünyayı İngiltere’nin yönettiğini düşünenler varsa yanılıyor. Yandaş ve ittifak arıyorsanız Washington’un kapısını çalacaksınız. Londra’nın kapısını çaldığınız zaman olmuyor.
İngiltere’nin Diego Garcia üssü konusunda ABD’ye açık bir ret verdiğini vurgulayan Çağatay, şunları söyledi:
Amerika bu Diego Garcia üssünü kullanmak istedi. Donald Trump birinci ağızdan ‘İran’ı buradan vuracağız’ dedi. İngiltere ne dedi? ‘Asla olmaz’ dedi. Hayatta olamaz dedi. Bu aslında iki ülke arasında bir uyumsuzluk göstergesidir. İngiltere, Avrupa Birliği’nden çıkıp kendi göbeğini keserek Amerika’nın kanatları altından da sıyrılarak yeni bir kutup oluşturma mücadelesi veriyor. İngiltere eski günlerinde değil ama yine de bu tür kararlarda kendi pozisyonunu ortaya koyuyor.
'Mutlak uyum söz konusu değil'
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer görüşmelerde anlaşma sağlanmaması halinde saldırı tehdidini artırdığını hatırlatan Çağatay, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın tutumuna dikkat çekerek şunları söyledi:
Trump, anlaşma olmazsa bu üssü kullanmak zorunda olduklarını söyledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise ‘kullanamazsınız’ dedi. Demek ki aralarında sanıldığı gibi mutlak bir uyum söz konusu değil.