Ali Çağatay: İngiltere yeni bir kutup oluşturma mücadelesi veriyor

Amerika bu Diego Garcia üssünü kullanmak istedi. Donald Trump birinci ağızdan ‘İran’ı buradan vuracağız’ dedi. İngiltere ne dedi? ‘Asla olmaz’ dedi. Hayatta olamaz dedi. Bu aslında iki ülke arasında bir uyumsuzluk göstergesidir. İngiltere, Avrupa Birliği’nden çıkıp kendi göbeğini keserek Amerika’nın kanatları altından da sıyrılarak yeni bir kutup oluşturma mücadelesi veriyor. İngiltere eski günlerinde değil ama yine de bu tür kararlarda kendi pozisyonunu ortaya koyuyor.