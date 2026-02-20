https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ak-partili-isim-sandik-icin-tarih-verdi-erken-secim-olacak-mi-1103678950.html

AK Partili isim sandık için tarih verdi: Erken seçim olacak mı?

Erken seçim sorusuna yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin 2028 yılında zamanında yapılacağını söyledi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Kilis İl Başkanlığı ziyaretinde partililerle bir araya geldi.Basının ''Erken seçim olur mu?'' sorusuna yanıt veren Yavuz, “Ne bizim gündemimizde ne de milletin gündeminde seçim var. Seçim zamanında, 2028 yılında yapılacak” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına ilişkin bir soruya da yanıt veren Yavuz, “CHP gibi yasa ve anayasa tanımayan bir anlayışla hareket etmeyiz. Burası bir hukuk devletidir. Seçimin 6 ay ya da 3 ay önce yapılması gerekmiyor. Hatta 1 hafta önce bile mümkün olabilir. O niyetle 2028 diyorum” ifadelerini kullandı.

2026

