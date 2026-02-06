https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/ak-parti-genel-baskanvekili-elitastan-erken-secim-aciklamasi-1103309329.html

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan erken seçim açıklaması

Sputnik Türkiye

Mustafa Elitaş, "erken seçim" tartışmalarına ilişkin teknik meselelerden dolayı bu seçimin birkaç ay ya da hafta öne alınmasının "seçimin yenilenmesi" adını... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T09:30+0300

2026-02-06T09:30+0300

2026-02-06T09:30+0300

poli̇ti̇ka

mustafa elitaş

ak parti

chp

erken seçim

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1b/1067567415_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_9389a8623022ef787288d09eed8fc66e.jpg

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.'Özgür Özel'in de erken seçimle ilgili kanaatinin olduğu kanaatinde değilim'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "erken seçim" ile ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Elitaş, "Sayın Özgür Özel'in de erken seçimle ilgili kanaatinin olduğu kanaatinde değilim. Sayın Özgür Özel'in bir özgürleşmesi gerekir. Sayın Özgür Özel'in haftalık olağan bilgi verme toplantılarından uzaklaşması gerekir." diye konuştu.'Özel haftalık görüşmelerinden kurtulmalı'AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, "Sayın Özgür Özel'in özgürlüğünü, rüştünü ispat edebilmesi için, ağzından çıkanın net bir şekilde sonuç doğurabilmesi için haftalık olağan görüşmelerinden kurtulması gerekir. Yani Özgür Özel'in dediğine bakmayın, eş başkanının ötesindeki kişinin söylediklerine bakın." ifadelerini kullandı.Elitaş'tan seçim tarihiHem yerel hem genel seçim için en iyi iklimin ekim, kasım ayları olduğunu ifade eden Elitaş, yerel seçimlerin 2028 veya 2029 Kasım ayında gerçekleşebileceğini bunun anayasa değişikliği ile olabileceğini söyledi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçime" ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski günlerin siyaset ortamında yetişip, yeni olayları tam özgür bir şekilde özümseyemediği için "erken seçim" dediğini söyledi.Teknik meselelerden dolayı bu seçimin birkaç ay, birkaç hafta öne alınmasının "seçimin yenilenmesi" adını taşıdığını söyleyen Elitaş, "Anayasamızda da seçimin yenilenmesi ile ilgili hüküm mevcut. O şekilde değerlendirmek gerekir." dedi.Umut hakkı mesajıMHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin, "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Raporda olacak." açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Elitaş, "Kendi görüşleri olabilir. Ama arzumuz, dileğimiz o ki o Komisyondan tek bir sesin çıkması." diye cevap verdi."Umut hakkı" konusunun Komisyon üyeleri tarafından değerlendirildiğini söyleyen Elitaş, "Bu konuyla ilgili rapora nihayet verildiği anda AK Parti'nin görüşü de rapora intikal edecektir." ifadesini kullandı.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun amacına ulaşacağını dile getiren Elitaş, "Bundan sonraki süreçte de rapor çıktıktan sonra hep birlikte tartışılır. Bu tartışmaların sonucunda umarım en olumlu, ılımlı ve herkesin kabul göreceği bir sonuç ortaya çıkar." dedi.Anayasa değişikliği olacak mı?MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın açıklaması hatırlatılarak, "Anayasa değişikliği gündeme gelir mi?" sorusuna Elitaş, "Bilmiyorum. AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin raporlarını okuduğumda anayasa değişikliği ile ilgili bir kısım yoktu. Benim gördüğüm kadarıyla. Eğer ihtiyaç hasıl olursa Komisyon da bu konuda karar verirse anayasa değişikliği olabilir." ifadelerini kullandı."Terörsüz Türkiye" süreci kapsamının dışında Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Elitaş, "Onu da hızlı bir şekilde yapmak gerektiği kanaatindeyim. Onun çalışmaları yapılıyor. Demokratik bir anayasa için siyasi partilere götürmek üzere çalışıyoruz." diye konuştu.AK Parti Anayasa Komisyonu'nun 10 Şubat'ta bir görüşmesi olacağını bildiren Elitaş, "Kısa bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra kamuoyuyla bu konuyu paylaşacağız." dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın güzel bir ekip kurduğunu anlatan Mustafa Elitaş, şöyle devam etti:"O ekip anayasa, dünya anayasaları konusunda çok güzel bilgi sahibi ve bizi o konuda bilgilendirdiler. Komisyon üyesi arkadaşlarımızın gerçekten konularını çalışmış ve bilgi paylaşımı çerçevesinde çok önemli fikirlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani şu anda 50 + 1 ile ilgili veya diğer konuyla ilgili herhangi bir görüşme, tartışma söz konusu değil. Biz teklifimizi sunarız. Kamuoyu bakar, değerlendirir. Önce herhalde siyasi partilerle paylaşılır. Madde yazımına henüz daha geçilmedi. Genel kavramıyla yapılan çerçeve."Elitaş, bundan sonra uzun yıllar anayasayı tartışmaz hale getirmek kanaatinde olduklarını belirterek, "Daha az maddeli, öz satırlı, paragraflı bir anayasa, benim şahsi olarak düşündüğüm konu o." dedi."Umut hakkı" konusu nedeniyle "Genel af gündeme gelir mi?" sorusuna Mustafa Elitaş, "Benim konum dışı o iş. O konu eğer olursa parlamento bunu değerlendirir." cevabını verdi.Elitaş, milletvekillerinin değerlendirme yapacağını, bu konuyla ilgili konuşmanın erken olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/bahceli-erken-secim-konusunda-fikrini-acikladi-turkiyenin-cevresi-ates-cemberidir-1103014571.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti genel başkanvekili elitaş'tan erken seçim açıklaması, erken seçim, mustafa elitaş