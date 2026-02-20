Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-tarifelerini-iptal-etti-1103675616.html
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın tarifelerini iptal etti
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın tarifelerini iptal etti
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın ulusal acil durumlar için çıkarılmış bir yasaya dayanarak uyguladığı kapsamlı gümrük tarifelerini iptal etti. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T18:35+0300
2026-02-20T18:35+0300
dünya
abd
yüksek mahkeme
abd federal hükümeti
abd demokrat parti
donald trump
tarife
gümrük tarifesi
güvenlik tarifesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097515366_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_24923ee14f9e9b5067aa7fe6f3abaf8c.jpg
ABD Yüksek Mahkemesi, 6’ya 3 oyla verdiği kararda, Trump’ın dünya çapındaki ithalatlara uyguladığı agresif tarifelerin, 1977 yılında kabul edilen Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) çerçevesinde yasal olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, Trump’ın başkan olarak tek taraflı olarak tarifeler koyma yetkisini aşarak, bu tarifelerin yasal dayanağını bulamadığını belirtti. Yüksek Mahkeme, Trump’ın çelik ve alüminyum gibi bazı ürünlere uyguladığı tarifelerin geçerli kalacağını, ancak Çin ve diğer ülkelerden yapılan ithalatlara uygulanan bazı yüksek tarifelerin geçersiz kılındığını duyurdu. Mahkeme özellikle, Çin'e yüzde 34, diğer ülkelere ise yüzde 10 oranında uygulanan 'karşılıklı' tarifelerle Kanada, Çin ve Meksika’dan bazı ürünlere uygulanan yüzde 25’lik tarifeyi geçersiz saydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/trump-irana-saldiri-secenegini-degerlendiriyorum-1103674950.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097515366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c0be697c7770ad05817365ce43dea25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, yüksek mahkeme, abd federal hükümeti, abd demokrat parti, donald trump, tarife, gümrük tarifesi, güvenlik tarifesi
abd, yüksek mahkeme, abd federal hükümeti, abd demokrat parti, donald trump, tarife, gümrük tarifesi, güvenlik tarifesi

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın tarifelerini iptal etti

18:35 20.02.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinTrump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu?
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu? - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Abone ol
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın ulusal acil durumlar için çıkarılmış bir yasaya dayanarak uyguladığı kapsamlı gümrük tarifelerini iptal etti.
ABD Yüksek Mahkemesi, 6’ya 3 oyla verdiği kararda, Trump’ın dünya çapındaki ithalatlara uyguladığı agresif tarifelerin, 1977 yılında kabul edilen Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) çerçevesinde yasal olmadığına hükmetti.
Yüksek Mahkeme, Trump’ın başkan olarak tek taraflı olarak tarifeler koyma yetkisini aşarak, bu tarifelerin yasal dayanağını bulamadığını belirtti.
Yüksek Mahkeme, Trump’ın çelik ve alüminyum gibi bazı ürünlere uyguladığı tarifelerin geçerli kalacağını, ancak Çin ve diğer ülkelerden yapılan ithalatlara uygulanan bazı yüksek tarifelerin geçersiz kılındığını duyurdu.
Mahkeme özellikle, Çin'e yüzde 34, diğer ülkelere ise yüzde 10 oranında uygulanan 'karşılıklı' tarifelerle Kanada, Çin ve Meksika’dan bazı ürünlere uygulanan yüzde 25’lik tarifeyi geçersiz saydı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
DÜNYA
Trump: İran'a saldırı seçeneğini değerlendiriyorum
18:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала