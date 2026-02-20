https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-tarifelerini-iptal-etti-1103675616.html
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın tarifelerini iptal etti
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın tarifelerini iptal etti
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın ulusal acil durumlar için çıkarılmış bir yasaya dayanarak uyguladığı kapsamlı gümrük tarifelerini iptal etti. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, 6’ya 3 oyla verdiği kararda, Trump’ın dünya çapındaki ithalatlara uyguladığı agresif tarifelerin, 1977 yılında kabul edilen Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) çerçevesinde yasal olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, Trump’ın başkan olarak tek taraflı olarak tarifeler koyma yetkisini aşarak, bu tarifelerin yasal dayanağını bulamadığını belirtti. Yüksek Mahkeme, Trump’ın çelik ve alüminyum gibi bazı ürünlere uyguladığı tarifelerin geçerli kalacağını, ancak Çin ve diğer ülkelerden yapılan ithalatlara uygulanan bazı yüksek tarifelerin geçersiz kılındığını duyurdu. Mahkeme özellikle, Çin'e yüzde 34, diğer ülkelere ise yüzde 10 oranında uygulanan 'karşılıklı' tarifelerle Kanada, Çin ve Meksika’dan bazı ürünlere uygulanan yüzde 25’lik tarifeyi geçersiz saydı.
