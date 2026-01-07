https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/kanada-basbakani-carney-cine-gidecek-1102562648.html

Kanada Başbakanı Carney, Çin'e gidecek

Mark Carney, 13 Ocak haftasında Çin’i ziyaret etmeye hazırlanıyor. Ziyaret kapsamında Kanada–Çin ilişkileri, ticaret, küresel ekonomi ve jeopolitik başlıkların... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mark Carney, 13 Ocak haftasında Çin’e resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler açısından kritik bir dönemeçte yapılması dikkat çekiyor.Gündem: Ticaret, ekonomi ve küresel dengelerDiplomatik kaynaklara göre görüşmelerde ikili ticaret, küresel ekonomik görünüm, tedarik zincirleri ve bölgesel-jeopolitik gelişmeler ele alınacak. Kanada tarafının, özellikle ekonomik iş birliği ve piyasalara erişim konularını gündeme getirmesi bekleniyor.Carney’nin ziyareti, Batılı ülkeler ile Çin arasındaki siyasi ve ekonomik gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bu nedenle temaslar, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, küresel diplomasi açısından da yakından takip ediliyor.

