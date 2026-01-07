Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/kanada-basbakani-carney-cine-gidecek-1102562648.html
Kanada Başbakanı Carney, Çin'e gidecek
Kanada Başbakanı Carney, Çin'e gidecek
Sputnik Türkiye
Mark Carney, 13 Ocak haftasında Çin’i ziyaret etmeye hazırlanıyor. Ziyaret kapsamında Kanada–Çin ilişkileri, ticaret, küresel ekonomi ve jeopolitik başlıkların... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T17:20+0300
2026-01-07T17:20+0300
dünya
çin
mark carney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095307647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3330dc3982bacbeaf30ffc0442aee2a9.jpg
Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mark Carney, 13 Ocak haftasında Çin’e resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler açısından kritik bir dönemeçte yapılması dikkat çekiyor.Gündem: Ticaret, ekonomi ve küresel dengelerDiplomatik kaynaklara göre görüşmelerde ikili ticaret, küresel ekonomik görünüm, tedarik zincirleri ve bölgesel-jeopolitik gelişmeler ele alınacak. Kanada tarafının, özellikle ekonomik iş birliği ve piyasalara erişim konularını gündeme getirmesi bekleniyor.Carney’nin ziyareti, Batılı ülkeler ile Çin arasındaki siyasi ve ekonomik gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bu nedenle temaslar, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, küresel diplomasi açısından da yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/suudi-disisleri-bakani-washingtonda-abd-ile-kritik-diplomasi-turu-basladi-1102562082.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095307647_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e2e17dea399aa2f37b9aa9b2be39b34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, mark carney
çin, mark carney

Kanada Başbakanı Carney, Çin'e gidecek

17:20 07.01.2026
© AA / Mert Alper DervışKanada Başbakanı Mark Carney
Kanada Başbakanı Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AA / Mert Alper Dervış
Abone ol
Mark Carney, 13 Ocak haftasında Çin’i ziyaret etmeye hazırlanıyor. Ziyaret kapsamında Kanada–Çin ilişkileri, ticaret, küresel ekonomi ve jeopolitik başlıkların masaya yatırılması bekleniyor. Temaslar, Batı–Çin hattında artan gerilimin gölgesinde yakından izleniyor.
Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mark Carney, 13 Ocak haftasında Çin’e resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler açısından kritik bir dönemeçte yapılması dikkat çekiyor.

Gündem: Ticaret, ekonomi ve küresel dengeler

Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde ikili ticaret, küresel ekonomik görünüm, tedarik zincirleri ve bölgesel-jeopolitik gelişmeler ele alınacak. Kanada tarafının, özellikle ekonomik iş birliği ve piyasalara erişim konularını gündeme getirmesi bekleniyor.
Carney’nin ziyareti, Batılı ülkeler ile Çin arasındaki siyasi ve ekonomik gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bu nedenle temaslar, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, küresel diplomasi açısından da yakından takip ediliyor.
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
DÜNYA
Suudi Dışişleri Bakanı Washington’da: ABD ile kritik diplomasi turu başladı
16:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала