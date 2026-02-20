Türkiye
2 bin 500 yıllık mumyada çene ameliyatı izleri bulundu: 'Protez' takılan kadın hayatta kalmış
2 bin 500 yıllık mumyada çene ameliyatı izleri bulundu: 'Protez' takılan kadın hayatta kalmış
Sibirya'da mumyalanmış bir kadının kafatasında yapılan tomografi, genç kadının çene yaralanmasının ardından karmaşık bir ameliyat geçirdiğini ve operasyon... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Bilimler Akademisi ve Novosibirsk Devlet Üniversitesi araştırmacıları, 2 bin 500 yıl öncesine ait mumyalanmış bir kadının karmaşık bir çene ameliyatı geçirdiğini ve operasyonda çenesine protez takıldıktan sonra yaşamını sürdürdüğünü belirledi.Mumyalanmış kadının, Demir Çağı'nda Güney Sibirya'da yaşamış, İskitlerle bağlantılı Pazırık kültürü mensubu olduğu belirtildi. Pazırıkların ölü gömme geleneklerinde kullanılan donmuş toprak sayesinde organik kalıntıların olağanüstü derecede iyi korunmasıyla biliniyor.1994 yılında küçük bir mezarlık alanında bulunan kadının, öldüğünde 25 - 30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Ahşap bir sedye üzerine yatırılmış halde gömülen kadının mezarı sade olsa da kafatasındaki mumyalanmış deri parçası uzun süre detaylı incelemeyi zorlaştırdı.Bilgisayarlı tomografi gerçeği ortaya çıkardıAraştırmacılar, mumyayı zarar vermeden incelemek için bilgisayarlı tomografi yaptı. Görüntüler, kadının sağ çene ekleminin ciddi şekilde tahrip olduğunu gösterdi. Bu tür bir yaralanmanın konuşma ve çiğneme fonksiyonlarını büyük ölçüde engelleyeceği aktarıldı.En dikkat çekici bulgu ise ameliyat izleri oldu. Bilim insanları, hasarlı çene eklemini oluşturan iki kemikte ince kanallar açıldığını ve bu kanalların içine at kılı ya da hayvan tendonu yerleştirildiğini tespit etti.Araştırmayı yürüten radyolog Andrey Letyagin, bunun 'ilkel bir protez işlevi gördüğünü ve eklem yüzeylerini bir arada tutarak çenenin hareket etmesini sağladığını' belirtti.Ameliyattan sonra yaşamışUzmanlar, kafatasındaki yeni kemik dokusu oluşumunun, kadının ameliyattan sonra aylarca hatta yıllarca yaşamış olabileceğini gösterdiğini belirtti. Araştırmacılar, Pazırık toplumunun daha önce kafatasına delik açma gibi cerrahi uygulamalarının bilindiğini, ancak bu düzeyde bir çene operasyonunun nadir göründüğünü vurguladı.
rusya bilimler akademisi, novosibirsk, bilim, arkeolojik kazı, mumya, antik
2 bin 500 yıllık mumyada çene ameliyatı izleri bulundu: 'Protez' takılan kadın hayatta kalmış

13:12 20.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
arkeolojik kazı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Sibirya'da mumyalanmış bir kadının kafatasında yapılan tomografi, genç kadının çene yaralanmasının ardından karmaşık bir ameliyat geçirdiğini ve operasyon sırasında çenesine 'ilkel bir protez' yerleştirildiğini ortaya koydu. 2 bin 500 yıl önce yaşanan bu ameliyattan sağ çıkan kadın, aylarca hatta yıllarca yaşamını sürdürdüğü keşfedildi.
Rusya Bilimler Akademisi ve Novosibirsk Devlet Üniversitesi araştırmacıları, 2 bin 500 yıl öncesine ait mumyalanmış bir kadının karmaşık bir çene ameliyatı geçirdiğini ve operasyonda çenesine protez takıldıktan sonra yaşamını sürdürdüğünü belirledi.
Mumyalanmış kadının, Demir Çağı'nda Güney Sibirya'da yaşamış, İskitlerle bağlantılı Pazırık kültürü mensubu olduğu belirtildi. Pazırıkların ölü gömme geleneklerinde kullanılan donmuş toprak sayesinde organik kalıntıların olağanüstü derecede iyi korunmasıyla biliniyor.
1994 yılında küçük bir mezarlık alanında bulunan kadının, öldüğünde 25 - 30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Ahşap bir sedye üzerine yatırılmış halde gömülen kadının mezarı sade olsa da kafatasındaki mumyalanmış deri parçası uzun süre detaylı incelemeyi zorlaştırdı.

Bilgisayarlı tomografi gerçeği ortaya çıkardı

Araştırmacılar, mumyayı zarar vermeden incelemek için bilgisayarlı tomografi yaptı. Görüntüler, kadının sağ çene ekleminin ciddi şekilde tahrip olduğunu gösterdi. Bu tür bir yaralanmanın konuşma ve çiğneme fonksiyonlarını büyük ölçüde engelleyeceği aktarıldı.
En dikkat çekici bulgu ise ameliyat izleri oldu. Bilim insanları, hasarlı çene eklemini oluşturan iki kemikte ince kanallar açıldığını ve bu kanalların içine at kılı ya da hayvan tendonu yerleştirildiğini tespit etti.
Araştırmayı yürüten radyolog Andrey Letyagin, bunun 'ilkel bir protez işlevi gördüğünü ve eklem yüzeylerini bir arada tutarak çenenin hareket etmesini sağladığını' belirtti.

Ameliyattan sonra yaşamış

Uzmanlar, kafatasındaki yeni kemik dokusu oluşumunun, kadının ameliyattan sonra aylarca hatta yıllarca yaşamış olabileceğini gösterdiğini belirtti. Araştırmacılar, Pazırık toplumunun daha önce kafatasına delik açma gibi cerrahi uygulamalarının bilindiğini, ancak bu düzeyde bir çene operasyonunun nadir göründüğünü vurguladı.
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
YAŞAM
Rus bilim insanı: Arkeoloji bugün büyük talep gören bir bilim dalı
28 Nisan 2024, 14:19
