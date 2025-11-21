Tarihi eserde 'en büyük' operasyon: 100 milyon euro değerinde parça ele geçirildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/tarihi-eserde-en-buyuk-operasyon-100-milyon-euro-degerinde-parca-ele-gecirildi-1101187517.html
Bulgar yetkililerin açıklamasına göre, aralarında Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve İngiltere'nin bulunduğu yedi ülke, Eurojust ve Europol ile birlikte tarihi eser kaçakçılığı yapan organize bir suç şebekesine karşı eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.1 milyar dolardan fazla yasa dışı fonBulgar Savcı Angel Kanev yaptığı basın toplantısında, şebeke ile bağlantılı yaklaşık 20 kişinin tarihi eser kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından şüpheli olduğunu ifade etti. Kanev, grubun 16 yıldan uzun süredir Batı Avrupa, Balkanlar, ABD ve diğer ülkelerde faaliyet gösterdiğini belirterek, kara para aklama soruşturmasında şimdiye kadar 1 milyar doların üzerinde yasa dışı fon tespit edildiğini söyledi.Antik altın ve gümüş sikkelerEuropol'ün basın açıklamasına göre operasyon kapsamında ilgili ülkelerde evlere, araçlara ve banka kasalarına toplam 131 arama düzenlendi. Yapılan aramalarda, antik altın ve gümüş sikkeler de dahil olmak üzere, tahmini değeri 100 milyon euroyu aşan 3 binden fazla tarihi esere el konuldu. İtalyan Carabinieri'nin uzmanlaşmış Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü'nün yardımcı başkanı Paolo Befera, operasyonu "bu türde şimdiye kadar yapılmış en büyük operasyon" olarak nitelendirdi.
Yedi ülkenin koordineli operasyonuyla, 16 yıldır müzelerden çalınan binlerce tarihi eseri kaçakçılık yoluyla satan organize suç şebekesi çökertildi. 100 milyon euro değerinde tarihi eserin ele geçirilirken, operasyon 'şimdiye kadar yapılanların en büyüğü' olarak kayıtlara geçti.
Bulgar yetkililerin açıklamasına göre, aralarında Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve İngiltere'nin bulunduğu yedi ülke, Eurojust ve Europol ile birlikte tarihi eser kaçakçılığı yapan organize bir suç şebekesine karşı eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
1 milyar dolardan fazla yasa dışı fon
Bulgar Savcı Angel Kanev yaptığı basın toplantısında, şebeke ile bağlantılı yaklaşık 20 kişinin tarihi eser kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından şüpheli olduğunu ifade etti.
Kanev, grubun 16 yıldan uzun süredir Batı Avrupa, Balkanlar, ABD ve diğer ülkelerde faaliyet gösterdiğini belirterek, kara para aklama soruşturmasında şimdiye kadar 1 milyar doların üzerinde yasa dışı fon tespit edildiğini söyledi.
Antik altın ve gümüş sikkeler
Europol'ün basın açıklamasına göre operasyon kapsamında ilgili ülkelerde evlere, araçlara ve banka kasalarına toplam 131 arama düzenlendi.
Yapılan aramalarda, antik altın ve gümüş sikkeler de dahil olmak üzere, tahmini değeri 100 milyon euroyu aşan 3 binden fazla tarihi esere el konuldu. İtalyan Carabinieri'nin uzmanlaşmış Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü'nün yardımcı başkanı Paolo Befera, operasyonu "bu türde şimdiye kadar yapılmış en büyük operasyon" olarak nitelendirdi.