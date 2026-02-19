https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/zelenskiy-batinin-zaman-kazanma-araci-onunla-imzalanacak-belgeler-moskova-acisindan-yok-hukmunde-1103643520.html

Rusya’daki BDT Ülkeleri Enstitüsü’nden siyaset analisti Aleksandr Dudçak, Zelenskiy’nin Trump’a yönelik sert söylemlerini, tartışmalı meşruiyetini ve ‘ateşkes sonrası seçim’ teklifini Sputnik’e değerlendirdi.Dudçak’a göre Zelenskiy’nin özellikle ABD’ye ve şahsen Donald Trump’a karşı sergilediği sert ve zaman zaman “kaba” üslubun temel nedeni, 'İngiliz tasmasının Amerikan tasmasından daha kısa ve daha güvenilir olması.' Uzmanın yorumuna göre Zelenskiy için asıl öncelik, 'kendi can güvenliği ve fiziksel varlığının korunması'; buna karşılık Ukrayna ekonomisinin ve halkının akıbeti onu çok daha az ilgilendiriyor.Dudçak, İngiliz istihbaratının Zelenskiy üzerinde doğrudan ve yakın bir baskı gücü bulunduğunu, bu nedenle Londra’nın Kiev üzerindeki etkisinin Washington’dan daha hızlı ve somut biçimde hissedildiğini belirtti. Trump’ın Zelenskiy’i koruma yönünde bir niyeti olmadığını, hatta Kiev’de bir rejim değişikliği senaryosunun Trump açısından avantajlı olabileceğini vurgulayan Dudçak, “Londra için de Zelenskiy vazgeçilmez değil; ellerinde her zaman Zalujnıy gibi alternatif isimler var” değerlendirmesini yaptı.Bu bağlamda Zelenskiy’nin açıklamalarını, “Avrupalı ve Britanyalı küreselcilerin çizgisini kamuoyu önünde bire bir yansıtması” olarak tanımlayan Dudçak, Ukrayna liderinin bu nedenle böylesine “rahat” davranabildiğini ifade etti.Zelenskiy’nin meşruiyeti tartışmalı olsa da, Batı’nın onu 'sistemli bir şekilde meşrulaştırmaya' çalıştığını söyleyen Dudçak, “Rusya açısından Zelenskiy yasal statüsünü yitirmiş durumda; fakat Batı’nın desteği, rejiminin ayakta kalmasını sağlıyor ve ona, Rusya Federasyonu’nun haklı ve anlaşılır taleplerini pervasızca reddetme imkanı veriyor” dedi.Bu durumda asıl sorunun, 'Kiminle, hangi hukuki belgelerin imzalanabileceği' olduğunu belirten uzman, Moskova perspektifinden bakıldığında Zelenskiy’nin herhangi bir olası anlaşma altına atacağı imzanın 'hukuken hükümsüz' olacağını, Rusya’nın pozisyonu dikkate alınmadan da bu çatışmada nihai bir sonuca varılamayacağını kaydetti.Dudçak, Zelenskiy’nin “Bize iki ay ateşkes verin, seçime gidelim. Belki tam iki ay değil ama hazırlanmak için zamana ihtiyacımız var” yönündeki talebini ise 'eski ve bilinen bir taktik' olarak nitelendirdi. Ona göre, önce çatışmaların durdurulması isteniyor, ardından da savaşı sürdürmek için yeni gerekçeler üretiliyor.Uzman, seçim hazırlığı için mutlaka ateşkese ihtiyaç olduğu tezini 'temelsiz' bulduğunu belirterek, asıl meselenin “bizzat oy verme eylemi değil, seçimlere kimlerin katılacağı, hangi siyasi güçlerin sahnede olacağı ve yasal çerçevenin, hatta gerekirse anayasanın nasıl değiştirileceği” olduğunu vurguladı.Dudçak’a göre Zelenskiy için ya savaşın devamı ya da Batı ve kendi rejiminin tam kontrolü altındaki seçimler, iktidarda kalmanın tek yolu. Böyle bir senaryoda yeniden seçilmesini garanti altına alabileceğini söyleyen uzman, “Bu tür manipülasyonların sonuçları Batı’yı tatmin edebilir, ama Rusya’yı asla” ifadesini kullandı.Bu girişimi 'zaman kazanma çabası' olarak tanımlayan Dudçak, bunun özellikle ABD’de kasım ayında yapılacak seçimlere kadar belirli çevreler için kritik önem taşıdığını, Ukrayna’ya yoğun destek verilmesini savunan kesimlerin 'siyasal rövanş' umudu taşıdığını, Zelenskiy’nin de bu beklentiye tutunarak kurtuluş aradığını belirterek “Bu umutlar aslında hayli zayıf; Zelenskiy artık bizzat Amerikalıların kendisine de ciddi biçimde engel olmaya başladı” görüşünü dile getirdi.Dudçak, Washington açısından en tercih edilir seçeneğin Zelenskiy’nin değiştirilmesi olduğunu, ancak küresel ölçekte bakıldığında, “eğer Zelenskiy temel taleplerini koşulsuz yerine getirirse, onu da sistem içinde tutabileceklerini” vurguluyarak, “Şu anda gördüğümüz ise, Zelenskiy’nin bu talepleri tam anlamıyla karşılamaktan giderek uzaklaştığı yönünde” değerlendirmesinde bulundu.

