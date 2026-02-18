https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/beyaz-saraydan-zelenskiyye-yanit-adil-olmayan-binlerce-insanin-olmeye-devam-etmesi-1103615610.html
Beyaz Saray’dan Zelenskiy’ye yanıt: Adil olmayan, binlerce insanın ölmeye devam etmesi
Beyaz Saray’dan Zelenskiy’ye yanıt: Adil olmayan, binlerce insanın ölmeye devam etmesi
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmanın çözümü için "dürüst olmayan şekilde yalnızca Ukrayna'dan...
2026-02-18T22:42+0300
2026-02-18T22:42+0300
2026-02-18T22:43+0300
Beyaz Saray’dan Zelenskiy’ye yanıt: Adil olmayan, binlerce insanın ölmeye devam etmesi
22:42 18.02.2026 (güncellendi: 22:43 18.02.2026)
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Vladimir Zelenskiy’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın çatışmanın çözümü için “dürüst olmayan şekilde yalnızca Ukrayna’dan taviz talep ettiği” yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Zelenskiy’nin, Donald Trump’ın barış için “adil olmayan” taviz çağrıları yaptığı yönündeki sözlerine karşılık, Trump’ın hedefinin çatışmayı sona erdirmek olduğunu, asıl adaletsizliğin ise binlerce Ukraynalı ve Rus’un hayatını kaybetmeye devam etmesi olduğunu söyledi.
Leavitt, basın brifinginde kendisine yöneltilen soru üzerine, “Bence Başkan (Trump), asıl adil olmayanın, binlerce Ukraynalının ve Rus’un hayatını kaybetmeye devam etmesi olduğunu söyleyerek yanıt verirdi” dedi.
Sözcü, Trump’ın amacının çatışmanın siyasi yollarla çözüme kavuşturulması olduğunu vurgulayarak, “Başkan Trump, bir an önce bir uzlaşıya ulaşılması hedefiyle hareket ediyor” ifadesini kullandı.
Vladimir Zelenskiy, Donald Trump’ın barış arayışında “yalnızca Kiev’den taviz talep ettiğini” ve bunun “dürüst olmadığını” ifade etmişti.