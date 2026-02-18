https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/beyaz-saraydan-zelenskiyye-yanit-adil-olmayan-binlerce-insanin-olmeye-devam-etmesi-1103615610.html

Beyaz Saray’dan Zelenskiy’ye yanıt: Adil olmayan, binlerce insanın ölmeye devam etmesi

Beyaz Saray’dan Zelenskiy’ye yanıt: Adil olmayan, binlerce insanın ölmeye devam etmesi

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Vladimir Zelenskiy’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın çatışmanın çözümü için “dürüst olmayan şekilde yalnızca Ukrayna’dan... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T22:42+0300

2026-02-18T22:42+0300

2026-02-18T22:43+0300

dünya

beyaz saray

karoline leavitt

abd

ukrayna

vladimir zelenskiy

donald trump

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496305_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c505037ed894d37024f916eb62f62305.jpg

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Zelenskiy’nin, Donald Trump’ın barış için “adil olmayan” taviz çağrıları yaptığı yönündeki sözlerine karşılık, Trump’ın hedefinin çatışmayı sona erdirmek olduğunu, asıl adaletsizliğin ise binlerce Ukraynalı ve Rus’un hayatını kaybetmeye devam etmesi olduğunu söyledi.Leavitt, basın brifinginde kendisine yöneltilen soru üzerine, “Bence Başkan (Trump), asıl adil olmayanın, binlerce Ukraynalının ve Rus’un hayatını kaybetmeye devam etmesi olduğunu söyleyerek yanıt verirdi” dedi.Sözcü, Trump’ın amacının çatışmanın siyasi yollarla çözüme kavuşturulması olduğunu vurgulayarak, “Başkan Trump, bir an önce bir uzlaşıya ulaşılması hedefiyle hareket ediyor” ifadesini kullandı.Vladimir Zelenskiy, Donald Trump’ın barış arayışında “yalnızca Kiev’den taviz talep ettiğini” ve bunun “dürüst olmadığını” ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/zelenskiyin-secim-ateskesi-talebi-demokratik-degil-stratejik-bir-hamle-1103602658.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyaz saray, karoline leavitt, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, donald trump, kiev