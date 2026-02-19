https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/yogun-bakima-alinmisti-unlu-sarkici-hakan-tasiyanin-saglik-durumu-hakkinda-son-aciklama--1103630854.html

Yoğun bakıma alınmıştı: Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında son açıklama

Yoğun bakıma alınmıştı: Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında son açıklama

Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, sağlık durumuyla ilgili hayranlarına seslendi ve 'iyiyim' dedi. 19.02.2026

Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan kalp krizi şüphesiyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. İki haftadır yoğun bakımda olan Taşıyan hayranlarını korkuttu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından hayranlarına 'iyiyim' diye seslenirken, bir kaç gün içerisinde taburcu olacağını da söyledi. İki haftadır yoğun bakımda tedavi görüyorArabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık iki hafta yoğun bakımda kalan sanatçının durumu hayranlarını üzmüştü. Yoğun bakım sürecini atlatan ve normal odaya alınan 52 yaşındaki ünlü sanatçıdan sevindirici haber geldi. Tedavisinin olumlu yönde ilerlediği öğrenilen Taşıyan, sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sevenlerine sesleyen Hakan Taşıyan, şu ifadeleri kullandı:"Güzel insanlar merhaba. İyiyim çok şükür, bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah'ım hepimize iyilik, sağlık verir inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum; sağlıklı, bereketli, huzurlu inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Saygılarımla."

