01.11.2023
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Yeni araştırma: Gazze'de savaşın ilk 16 ayındaki ölü sayısı açıklanandan çok daha fazla
Yeni araştırma: Gazze’de savaşın ilk 16 ayındaki ölü sayısı açıklanandan çok daha fazla
The Lancet'te yayımlanan yeni bir araştırma, Gazze'de savaşın ilk 16 ayında 75 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Bu rakamın, dönemin... 19.02.2026
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze sağlık bakanlığı
gazze
i̇srail
the lancet
İngiltere merkezli tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, Gazze'de Ekim 2023 ile Ocak 2025 arasındaki ilk 16 aylık dönemde 75 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Araştırma, söz konusu sayının o dönemde yerel sağlık otoritelerince açıklanan verilerden en az 25 bin daha fazla olduğunu ortaya koydu.Çalışma, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların en yoğun ve en ölümcül dönemini kapsıyor. Araştırmaya göre, 7 Ekim 2023 ile 5 Ocak 2025 arasında 42 bin 200 kadın, çocuk ve yaşlı hayatını kaybetti. Bu grup, Gazze’deki şiddet kaynaklı ölümlerin yüzde 56’sını oluşturdu.Araştırma ekibi, 5 Ocak 2025 itibarıyla Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 3 ila 4’ünün şiddet sonucu öldüğünü, ayrıca çatışmanın dolaylı etkileri nedeniyle önemli sayıda “şiddet dışı” ölüm gerçekleştiğini belirtti.Gazze Sağlık Bakanlığı resmi verileriGazze Sağlık Bakanlığı güncel olarak İsrail saldırıları sonucu doğrudan ölenlerin sayısının 71 bin 660’ı aştığını, Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana da 570’ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor.Lancet tarafından yapılan çalışma, Gazze genelini temsil edecek şekilde seçilen 2 bin aileyle yapılan saha araştırmasına dayanıyor. Katılımcılardan aile fertleri arasındaki ölümlerle ilgili ayrıntılı bilgi vermeleri istendi. Araştırmanın, bölgede deneyimli Filistinli anketörler tarafından yürütüldüğü aktarıldı.
gazze
i̇srail
gazze sağlık bakanlığı, gazze, i̇srail, the lancet
gazze sağlık bakanlığı, gazze, i̇srail, the lancet

Yeni araştırma: Gazze’de savaşın ilk 16 ayındaki ölü sayısı açıklanandan çok daha fazla

The Lancet’te yayımlanan yeni bir araştırma, Gazze’de savaşın ilk 16 ayında 75 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Bu rakamın, dönemin resmi açıklamalarından en az 25 bin daha yüksek olduğu belirtildi.
İngiltere merkezli tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, Gazze'de Ekim 2023 ile Ocak 2025 arasındaki ilk 16 aylık dönemde 75 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Araştırma, söz konusu sayının o dönemde yerel sağlık otoritelerince açıklanan verilerden en az 25 bin daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Çalışma, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların en yoğun ve en ölümcül dönemini kapsıyor. Araştırmaya göre, 7 Ekim 2023 ile 5 Ocak 2025 arasında 42 bin 200 kadın, çocuk ve yaşlı hayatını kaybetti. Bu grup, Gazze’deki şiddet kaynaklı ölümlerin yüzde 56’sını oluşturdu.
Araştırma ekibi, 5 Ocak 2025 itibarıyla Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 3 ila 4’ünün şiddet sonucu öldüğünü, ayrıca çatışmanın dolaylı etkileri nedeniyle önemli sayıda “şiddet dışı” ölüm gerçekleştiğini belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı resmi verileri

Gazze Sağlık Bakanlığı güncel olarak İsrail saldırıları sonucu doğrudan ölenlerin sayısının 71 bin 660’ı aştığını, Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana da 570’ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor.
Lancet tarafından yapılan çalışma, Gazze genelini temsil edecek şekilde seçilen 2 bin aileyle yapılan saha araştırmasına dayanıyor. Katılımcılardan aile fertleri arasındaki ölümlerle ilgili ayrıntılı bilgi vermeleri istendi. Araştırmanın, bölgede deneyimli Filistinli anketörler tarafından yürütüldüğü aktarıldı.
