https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/filistinden-uluslararasi-topluma-cagri-israile-ateskes-baskisi-artirilsin-1103557655.html
Filistin'den uluslararası topluma çağrı: 'İsrail’e ateşkes baskısı artırılsın'
Filistin'den uluslararası topluma çağrı: 'İsrail’e ateşkes baskısı artırılsın'
Sputnik Türkiye
Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T10:00+0300
2026-02-17T10:00+0300
2026-02-17T10:00+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze
i̇srail
filistin
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100924044_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7854e0e6386119c45640bf7391aa3d65.jpg
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in Gazze’de ateşkes anlaşmasını fiilen uygulaması için uluslararası baskının artırılması çağrısı yaptı. Gazze hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ramallah'taki Başbakanlık ofisinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile yaptığı görüşmede, şunlar üzerinde durulduğu belirtildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/filistin-israilin-bati-seriayi-ilhak-planlarina-karsi-tum-secenekler-masada-1103545868.html
gazze
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100924044_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a6f9b9f808bb4fbb704f6656a9224283.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin, ateşkes
ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin, ateşkes
Filistin'den uluslararası topluma çağrı: 'İsrail’e ateşkes baskısı artırılsın'
Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in Gazze’de ateşkes anlaşmasını fiilen uygulaması için uluslararası baskının artırılması çağrısı yaptı.
Gazze hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ramallah'taki Başbakanlık ofisinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile yaptığı görüşmede, şunlar üzerinde durulduğu belirtildi:
Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 500'den fazla Filistinlinin öldürüldü.
İsrail'in ateşkesi etkin bir şekilde uygulaması için uluslararası çabaların artırılması.
Gazze’de anlaşmanın ikinci aşamasının eksiksiz uygulanması, insani yardımların artırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini ifade eden Filistin Başbakanı, Batı Şeria
ve Doğu Kudüs
’te İsrail’in ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını sürdürdüğünü belirtti.