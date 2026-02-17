Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/filistinden-uluslararasi-topluma-cagri-israile-ateskes-baskisi-artirilsin-1103557655.html
Filistin'den uluslararası topluma çağrı: 'İsrail’e ateşkes baskısı artırılsın'
Filistin'den uluslararası topluma çağrı: 'İsrail’e ateşkes baskısı artırılsın'
Sputnik Türkiye
Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T10:00+0300
2026-02-17T10:00+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze
i̇srail
filistin
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100924044_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7854e0e6386119c45640bf7391aa3d65.jpg
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in Gazze’de ateşkes anlaşmasını fiilen uygulaması için uluslararası baskının artırılması çağrısı yaptı. Gazze hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ramallah'taki Başbakanlık ofisinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile yaptığı görüşmede, şunlar üzerinde durulduğu belirtildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/filistin-israilin-bati-seriayi-ilhak-planlarina-karsi-tum-secenekler-masada-1103545868.html
gazze
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100924044_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a6f9b9f808bb4fbb704f6656a9224283.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin, ateşkes
ortadoğu, gazze, i̇srail, filistin, ateşkes

Filistin'den uluslararası topluma çağrı: 'İsrail’e ateşkes baskısı artırılsın'

10:00 17.02.2026
© AA / Abed Rahim KhatibGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
© AA / Abed Rahim Khatib
Abone ol
Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in Gazze’de ateşkes anlaşmasını fiilen uygulaması için uluslararası baskının artırılması çağrısı yaptı.
Gazze hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ramallah'taki Başbakanlık ofisinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile yaptığı görüşmede, şunlar üzerinde durulduğu belirtildi:
Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 500'den fazla Filistinlinin öldürüldü.
İsrail'in ateşkesi etkin bir şekilde uygulaması için uluslararası çabaların artırılması.
Gazze’de anlaşmanın ikinci aşamasının eksiksiz uygulanması, insani yardımların artırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini ifade eden Filistin Başbakanı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail’in ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını sürdürdüğünü belirtti.
İsrail askerleri ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Filistin: İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı tüm seçenekler masada
Dün, 17:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала