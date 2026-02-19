https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/washingtonda-kanalizasyon-sizintisi-herkes-birbirini-sucluyor-1103618678.html

Washington'da kanalizasyon sızıntısı: Herkes birbirini suçluyor

Washington'da kanalizasyon sızıntısı: Herkes birbirini suçluyor

ABD'de bulunan Potomac Nehri'ndeki kanalizasyon patlaması sonrası siyasi kriz derinleşiyor. Trump, ABD'nin 250. yılı kutlamaları sırasında oluşacak kötü... 19.02.2026

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan ve başkent Washington bölgesinden geçen Potomac Nehri'ne 19 Ocak'ta meydana gelen bir kanalizasyon borusu patlaması sonucu, 900 bin tondan fazla atık su dökülmüştü.Kazadan bir ay sonra bugün, temizlik çalışmaları devam ederken, bölgenin hala kötü koktuğu bildiriliyor.'Sebep Demokrat liderlerin hataları'Geçtiğimiz günlerde Trump, sosyal medya üzerinden Washington bölgesinde yaşanan 'büyük ekolojik felaketten' şikayet etmiş ve bunu 'özellikle Maryland Valisi Wes Moore olmak üzere yerel Demokrat liderlerin ağır yönetim hatalarına' bağlamıştı. 'Trump endişeli, yerel yetkililerin işbirliği yapmasını umuyoruz'Ayrıca bugün Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamaya göre Trump, nehrin bu yaz başlayacak ABD'nin 250. yıl kutlamaları sırasında hala kötü kokacağından endişe duyuyor:'Bölge yüzyılı aşkın süredir federal yönetimin sorumluluğunda'Moore ise bugün yaptığı açıklamada, boru hattından yüzyılı aşkın süredir eyalet değil, federal hükümetin sorumlu olduğunu ve boru hattının federal arazide bulunduğunu ifade etti:

