https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/beyaz-saraydan-baris-kurulu-aciklamasi-gazzenin-yeniden-insasi-icin-5-milyar-dolarlik-bir-1103618378.html

Beyaz Saray'dan Barış Kurulu açıklaması: 'Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsesiyoruz'

Sputnik Türkiye

Bugün zirvesi gerçekleşmesi beklenen Barış Kurulu'nun üyelerinin taahhüt ettiği 5 milyar dolarlık kaynağın Gazze’nin yeniden inşasında kullanılacağını ve... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T02:57+0300

dünya

ortadoğu

karoline leavitt

gazze

gazze barış kurulu

filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497533_0:18:3074:1747_1920x0_80_0_0_3692dbb6d7d4c66afbf007464f7cf263.jpg

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin vadettiği 5 milyar dolarlık bütçenin, bölgenin yeniden inşası için kullanılacağını ve bütçe yönetiminin Barış Kurulunda olacağını belirtti.Leavitt, katılımcı ülkeleri ve hangi ülkenin Gazze için ne kadar bağış yapacağını kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:Trump'ın açılış konuşmasının ardından toplantıya katılacak ülke temsilcilerinin konuşmalarını yapacağını kaydeden Leavitt, 20'den fazla ülkenin toplantıya katılacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/beyaz-saray-irana-saldiri-duzenlemek-icin-bircok-gerekce-one-surulebilir-1103615049.html

