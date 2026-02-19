https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/beyaz-saraydan-baris-kurulu-aciklamasi-gazzenin-yeniden-insasi-icin-5-milyar-dolarlik-bir-1103618378.html
Beyaz Saray'dan Barış Kurulu açıklaması: 'Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsesiyoruz'
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin vadettiği 5 milyar dolarlık bütçenin, bölgenin yeniden inşası için kullanılacağını ve bütçe yönetiminin Barış Kurulunda olacağını belirtti.Leavitt, katılımcı ülkeleri ve hangi ülkenin Gazze için ne kadar bağış yapacağını kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:Trump'ın açılış konuşmasının ardından toplantıya katılacak ülke temsilcilerinin konuşmalarını yapacağını kaydeden Leavitt, 20'den fazla ülkenin toplantıya katılacağını söyledi.
Bugün zirvesi gerçekleşmesi beklenen Barış Kurulu'nun üyelerinin taahhüt ettiği 5 milyar dolarlık kaynağın Gazze’nin yeniden inşasında kullanılacağını ve bütçeyi Barış Kurulu'nun yöneteceğini bildiridi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin vadettiği 5 milyar dolarlık bütçenin, bölgenin yeniden inşası için kullanılacağını ve bütçe yönetiminin Barış Kurulunda olacağını belirtti.
Leavitt, katılımcı ülkeleri ve hangi ülkenin Gazze için ne kadar bağış yapacağını kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:
Burada, Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsettiğimizi belirtmek isterim. Gazze, uzun yıllardır şiddet ve kaosun hüküm sürdüğü bir yer. Ancak bu konuda iyi bir yol katettik.
Trump'ın açılış konuşmasının ardından toplantıya katılacak ülke temsilcilerinin konuşmalarını yapacağını kaydeden Leavitt, 20'den fazla ülkenin toplantıya katılacağını söyledi.