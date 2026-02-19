Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı: Ünlü isimler hakkında karar çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı: Ünlü isimler hakkında karar çıktı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman Grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
17:30 19.02.2026 (güncellendi: 17:31 19.02.2026)
© DHAKaan Tangöze
Kaan Tangöze - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© DHA
Ayrıntılar geliyor
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman Grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
