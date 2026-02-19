https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmislardi-unlu-isimler-hakkinda-karar-cikti--1103640447.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı: Ünlü isimler hakkında karar çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı: Ünlü isimler hakkında karar çıktı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T17:30+0300
2026-02-19T17:30+0300
2026-02-19T17:31+0300
türki̇ye
murat dalkılıç
kaan tangöze
i̇smail hacıoğlu
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/12/1062427452_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4423b501b56510f38ae83ae1a7edb071.png
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman Grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/12/1062427452_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_b53a6cf061bd238a171839d5d50a78e3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
murat dalkılıç, kaan tangöze, i̇smail hacıoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
murat dalkılıç, kaan tangöze, i̇smail hacıoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı: Ünlü isimler hakkında karar çıktı
17:30 19.02.2026 (güncellendi: 17:31 19.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman Grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.