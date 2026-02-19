https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/uluslararasi-istikrar-gucune-5-ulkeden-asker-destegi-1103644329.html
Uluslararası İstikrar Gücü’ne 5 ülkeden asker desteği
Uluslararası İstikrar Gücü’ne 5 ülkeden asker desteği
Gazze Uluslararası İstikrar Gücü’ne (ISF) beş ülkenin asker gönderme taahhüdünde bulunduğu açıklandı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
Uluslararası İstikrar Gücü Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers, Washington'da Barış Kurulu'nun açılış toplantısında konuştu.Jeffers, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk'un yeni kurulan güvenlik gücüne asker katkısı sağlayacağını bildirdi. Mısır ve Ürdün'ün ise polis güçlerinin eğitilmesinde görev alacağını ifade etti.Jeffers ayrıca Endonezya'nın, gücün komutan yardımcılığı görevini üstlenmeyi kabul ettiğini duyurdu.
20:24 19.02.2026 (güncellendi: 20:34 19.02.2026)
Gazze Uluslararası İstikrar Gücü’ne (ISF) beş ülkenin asker gönderme taahhüdünde bulunduğu açıklandı.
Uluslararası İstikrar Gücü Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers, Washington’da Barış Kurulu’nun açılış toplantısında konuştu.
Jeffers, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk’un yeni kurulan güvenlik gücüne asker katkısı sağlayacağını bildirdi. Mısır ve Ürdün’ün ise polis güçlerinin eğitilmesinde görev alacağını ifade etti.
Jeffers ayrıca Endonezya’nın, gücün komutan yardımcılığı görevini üstlenmeyi kabul ettiğini duyurdu.