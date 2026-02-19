Türkiye
Uluslararası İstikrar Gücü’ne 5 ülkeden asker desteği
Uluslararası İstikrar Gücü’ne 5 ülkeden asker desteği
Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) beş ülkenin asker gönderme taahhüdünde bulunduğu açıklandı.
Uluslararası İstikrar Gücü Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers, Washington’da Barış Kurulu’nun açılış toplantısında konuştu.Jeffers, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk’un yeni kurulan güvenlik gücüne asker katkısı sağlayacağını bildirdi. Mısır ve Ürdün’ün ise polis güçlerinin eğitilmesinde görev alacağını ifade etti.Jeffers ayrıca Endonezya’nın, gücün komutan yardımcılığı görevini üstlenmeyi kabul ettiğini duyurdu.
Uluslararası İstikrar Gücü’ne 5 ülkeden asker desteği

20:24 19.02.2026 (güncellendi: 20:34 19.02.2026)
© Sputnik / Ajwad JradatGazze'ye dönen Filistinliler evlerinin yerine enkaz buluyor
Gazze'ye dönen Filistinliler evlerinin yerine enkaz buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© Sputnik / Ajwad Jradat
Abone ol
Gazze Uluslararası İstikrar Gücü’ne (ISF) beş ülkenin asker gönderme taahhüdünde bulunduğu açıklandı.
Uluslararası İstikrar Gücü Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers, Washington’da Barış Kurulu’nun açılış toplantısında konuştu.
Jeffers, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk’un yeni kurulan güvenlik gücüne asker katkısı sağlayacağını bildirdi. Mısır ve Ürdün’ün ise polis güçlerinin eğitilmesinde görev alacağını ifade etti.
Jeffers ayrıca Endonezya’nın, gücün komutan yardımcılığı görevini üstlenmeyi kabul ettiğini duyurdu.
Gazze Barış Kurulu toplantısı
DÜNYA
Gazze Barış Kurulu, ilk kez toplandı, Trump'tan İran açıklaması
17:17
