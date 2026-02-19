https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kremlin-cenevre-gorusmeleriyle-ilgili-yeni-ayrinti-yok-1103631627.html
Kremlin: Cenevre görüşmeleriyle ilgili yeni ayrıntı yok
Kremlin: Cenevre görüşmeleriyle ilgili yeni ayrıntı yok
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy'in Cenevre görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamaya eklenecek bir şeyin olmadığını belirtti. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T13:11+0300
2026-02-19T13:11+0300
2026-02-19T13:14+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
cenevre
ukrayna
vladimir medinskiy
i̇ran
donald trump
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cded1b0646b556974ac412bfe28fbf.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Cenevre’de gerçekleşen Rusya-ABD-Ukrayna görüşmelerine ilişkin bir soru üzerine, “Şu an için, baş müzakerecimiz Medinsky'nin verdiği kısa ama özlü açıklamaya ekleyebileceğimiz bir şey yok” ifadesini kullandı.Cenevre’de gerçekleştirilen görüşmelerin içeriğine dair hiçbir bilgi verme niyetinde olmadıklarını söyleyen Rus yetkili, “Hayır, ayrıntılara girmek istemiyoruz ve girmeyeceğiz. Şu an için şunu söyleyelim ki, müzakereler açık tartışmaların öngörülmediği bir aşamada bulunuyor” dedi.Yeni müzakere turunun tarihinin henüz belli olmadığını söyleyen Peskov, “Net bir şey olur olmaz tıpkı geçen sefer olduğu gibi, sizi derhal bilgilendireceğiz” diye ekledi.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında şu anda bir telefon görüşmesinin planlanmadığını bildirdi.İran kriziİran etrafındaki durum karşısında ilgili tüm tarafları itidal gösterme çağrısında bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Şu anda bölgede eşi benzeri görülmemiş bir gerilim artışına tanık oluyoruz” ifadesini kullandı.Rus yetkili, İran sorununa çözüm arayışında müzakerelerin galip geleceğini umudunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/israil-savasa-hazirlaniyor-ordu-alarma-gecirildi-1103629723.html
rusya
cenevre
ukrayna
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f6bd17522303ff98f453ea8d50a0bf1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, cenevre, ukrayna, vladimir medinskiy, i̇ran, donald trump, vladimir putin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, cenevre, ukrayna, vladimir medinskiy, i̇ran, donald trump, vladimir putin
Kremlin: Cenevre görüşmeleriyle ilgili yeni ayrıntı yok
13:11 19.02.2026 (güncellendi: 13:14 19.02.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy'in Cenevre görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamaya eklenecek bir şeyin olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Cenevre’de gerçekleşen Rusya-ABD-Ukrayna görüşmelerine ilişkin bir soru üzerine, “Şu an için, baş müzakerecimiz Medinsky'nin verdiği kısa ama özlü açıklamaya ekleyebileceğimiz bir şey yok” ifadesini kullandı.
Cenevre’de gerçekleştirilen görüşmelerin içeriğine dair hiçbir bilgi verme niyetinde olmadıklarını söyleyen Rus yetkili, “Hayır, ayrıntılara girmek istemiyoruz ve girmeyeceğiz. Şu an için şunu söyleyelim ki, müzakereler açık tartışmaların öngörülmediği bir aşamada bulunuyor” dedi.
Yeni müzakere turunun tarihinin henüz belli olmadığını söyleyen Peskov, “Net bir şey olur olmaz tıpkı geçen sefer olduğu gibi, sizi derhal bilgilendireceğiz” diye ekledi.
Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında şu anda bir telefon görüşmesinin planlanmadığını bildirdi.
İran etrafındaki durum karşısında ilgili tüm tarafları itidal gösterme çağrısında bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Şu anda bölgede eşi benzeri görülmemiş bir gerilim artışına tanık oluyoruz” ifadesini kullandı.
Rus yetkili, İran sorununa çözüm arayışında müzakerelerin galip geleceğini umudunu dile getirdi.