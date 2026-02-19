https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kremlin-cenevre-gorusmeleriyle-ilgili-yeni-ayrinti-yok-1103631627.html

Kremlin: Cenevre görüşmeleriyle ilgili yeni ayrıntı yok

Kremlin: Cenevre görüşmeleriyle ilgili yeni ayrıntı yok

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy'in Cenevre görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamaya eklenecek bir şeyin olmadığını belirtti. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T13:11+0300

2026-02-19T13:11+0300

2026-02-19T13:14+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

cenevre

ukrayna

vladimir medinskiy

i̇ran

donald trump

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cded1b0646b556974ac412bfe28fbf.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Cenevre’de gerçekleşen Rusya-ABD-Ukrayna görüşmelerine ilişkin bir soru üzerine, “Şu an için, baş müzakerecimiz Medinsky'nin verdiği kısa ama özlü açıklamaya ekleyebileceğimiz bir şey yok” ifadesini kullandı.Cenevre’de gerçekleştirilen görüşmelerin içeriğine dair hiçbir bilgi verme niyetinde olmadıklarını söyleyen Rus yetkili, “Hayır, ayrıntılara girmek istemiyoruz ve girmeyeceğiz. Şu an için şunu söyleyelim ki, müzakereler açık tartışmaların öngörülmediği bir aşamada bulunuyor” dedi.Yeni müzakere turunun tarihinin henüz belli olmadığını söyleyen Peskov, “Net bir şey olur olmaz tıpkı geçen sefer olduğu gibi, sizi derhal bilgilendireceğiz” diye ekledi.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında şu anda bir telefon görüşmesinin planlanmadığını bildirdi.İran kriziİran etrafındaki durum karşısında ilgili tüm tarafları itidal gösterme çağrısında bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Şu anda bölgede eşi benzeri görülmemiş bir gerilim artışına tanık oluyoruz” ifadesini kullandı.Rus yetkili, İran sorununa çözüm arayışında müzakerelerin galip geleceğini umudunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/israil-savasa-hazirlaniyor-ordu-alarma-gecirildi-1103629723.html

rusya

cenevre

ukrayna

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, cenevre, ukrayna, vladimir medinskiy, i̇ran, donald trump, vladimir putin