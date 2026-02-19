https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/trumpin-yeni-fed-tercihi-kevin-warsh-powellin-halefi-piyasalari-nasil-etkileyecek-1103627006.html

Trump'ın yeni Fed tercihi Kevin Warsh: Powell'ın halefi piyasaları nasıl etkileyecek?

Trump'ın yeni Fed tercihi Kevin Warsh: Powell'ın halefi piyasaları nasıl etkileyecek?

Sputnik Türkiye

Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanı olarak eski Fed yöneticisi Kevin Warsh'u aday gösterdi. Düşük faiz talebi ve Trump yönetimiyle uyum beklentisi... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T11:55+0300

2026-02-19T11:55+0300

2026-02-19T11:55+0300

ekonomi̇

thom tillis

donald trump

jerome powell

kuzey karolina

fed

senato

merkez bankası

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099436524_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a81d6ec8ee61414a6d07bc9f8d87f2e2.jpg

Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'u aday gösterdi. Senato onayının ardından mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın koltuğunu devralması beklenen Warsh, hem özel sektördeki geçmişi hem de kurumsal deneyimiyle Amerikan finans çevrelerinin tanıdık isimlerinden biri. Ancak bu adaylık, ekonomik yetkinlikten çok Trump ile kişisel ve siyasi ilişkisi ekseninde tartışılıyor.Warsh kimdir? Harvard'dan Fed'e uzanan bir kariyerHarvard ve Stanford mezunu olan 55 yaşındaki Warsh, özel sektör kariyerinin ardından George W. Bush yönetiminde Beyaz Saray'da ekonomi politikaları danışmanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi icra sekreteri olarak görev yaptı. 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Warsh, göreve başladığı dönemde 35 yaşında olmasıyla Fed tarihinin en genç üyeleri arasına girdi. 2008 küresel finans krizinin tam ortasında bu kritik makamda bulunan Warsh, o dönemde deneyimsizliği konusunda ciddi eleştirilerle karşılaşmıştı.Trump neden Warsh'ı seçti?Trump'ın bu tercihinin ardında birkaç temel dinamik öne çıkıyor. Her şeyden önce faiz politikasında ortak bir tutum belirleyici oldu; Trump, uzun süredir Fed'in faiz oranlarını düşük tutması gerektiğini savunuyor ve Powell'ı bu konuda yeterince hızlı hareket etmemekle eleştiriyordu. Warsh'un mevcut konjonktürde faiz indirimini destekler görünmesi, iki isim arasındaki uyumun somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.Bunun yanı sıra Warsh'un kayınpederi Ronald Lauder'ın Trump ile köklü yakın ilişkisi de adaylık sürecinde dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Demokrat Senatörler ise Warsh'un Trump'a siyasi bir bağlılık taahhüdü verip vermediğini doğrudan sorguluyor.Fed'in Geleceği: Küçülen bilanço, yeniden tanımlanan rollerWarsh, Fed'in bilanço büyüklüğünü en temel sorunlardan biri olarak görüyor. Kriz dönemlerinde piyasaya sürülen trilyonlarca dolarlık likidite sonucunda şişen Fed bilançosunun küçültülmesi gerektiğini savunan Warsh, aynı zamanda Fed ile ABD Hazine Bakanlığı arasındaki görev ayrımının da netleştirilmesi gerektiği görüşünde. Göreve gelmesi durumunda bu küçülmeyi ani bir şekilde değil, piyasa istikrarını gözeterek aşamalı biçimde hayata geçireceği öngörülüyor.Senato onayında kritik engel: Thom Tillis faktörüWarsh'un önündeki en önemli eşik Senato onay süreci. Kuzey Karolina'lı Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, Powell hakkında yürütülen Adalet Bakanlığı soruşturması tamamlanana kadar herhangi bir Fed adayını desteklemeyeceğini açıkladı. Senato Bankacılık Komitesi üyesi olan Tillis'in bu tutumu, adaylığın genel kurul oylamasına taşınabilmesi için aşılması gereken kritik bir engel olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte analistler, söz konusu tutumun adaylığı kalıcı olarak engellemekten ziyade sürecin zamanlamasını geciktirmeye yönelik olduğu değerlendirmesinde birleşiyor.Piyasalar ne bekliyor?Warsh'un göreve gelmesi halinde Fed'in kurumsal yapısı, para politikası araçları ve Hazine ile ilişkileri açısından köklü bir dönüşüm süreci başlayabilir. Geçmişinde sıkı para politikalarını savunmuş bir ismin şimdi faiz indirimini destekler görünmesi ise kendi içinde bir çelişki barındırıyor. Bu tabloda Warsh'un en büyük sınavı, Fed'in bağımsızlığını koruyup koruyamayacağı sorusunun yanıtı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/abd---iran-gerilimi-altin-gumus-ve-petrol-yukselise-gecti-1103614523.html

kuzey karolina

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thom tillis, donald trump, jerome powell, kuzey karolina, fed, senato, merkez bankası, abd