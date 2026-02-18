https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/abd---iran-gerilimi-altin-gumus-ve-petrol-yukselise-gecti-1103614523.html
ABD - İran gerilimi: Altın, gümüş ve petrol yükselişe geçti
ABD - İran gerilimi: Altın, gümüş ve petrol yükselişe geçti
Sputnik Türkiye
ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatları, yeniden toparlanarak 5 bin doların üzerine çıktı. Gümüş de yüzde 5.7 artışla ons başına 77.7 dolara yükseldi. Brent... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T21:25+0300
2026-02-18T21:25+0300
2026-02-18T21:25+0300
ekonomi̇
abd
ortadoğu
i̇ran
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Jeopolitik gelişmeler altın fiyatını yeniden 5 bin doların üzerine taşıdı.Bazı haberlerde, Trump yönetiminin İran’a yönelik olası bir askeri harekata hazırlandığı öne sürüldü. Spot altın, iddiaların ardından yüzde 2.5’in üzerinde artışla ons başına 5 bin 6 dolara kadar yükseldi.Gümüş de yüzde 5.7 artışla ons başına 77.7 dolara çıktı. Brent petrol ise 70 doların üzerinde yükselişe devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/iran-hurmuz-bogazinin-bazi-bolumlerini-kapatti-kuresel-enerji-piyasalarinda-alarm-1103608694.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ortadoğu, i̇ran, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, petrol, brent petrol, gümüş
abd, ortadoğu, i̇ran, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, petrol, brent petrol, gümüş
ABD - İran gerilimi: Altın, gümüş ve petrol yükselişe geçti
ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatları, yeniden toparlanarak 5 bin doların üzerine çıktı. Gümüş de yüzde 5.7 artışla ons başına 77.7 dolara yükseldi. Brent petrol ise 70 dolar üzerinde seyrediyor.
Jeopolitik gelişmeler altın fiyatını yeniden 5 bin doların üzerine taşıdı.
Bazı haberlerde, Trump yönetiminin İran’a yönelik olası bir askeri harekata hazırlandığı öne sürüldü. Spot altın, iddiaların ardından yüzde 2.5’in üzerinde artışla ons başına 5 bin 6 dolara kadar yükseldi.
Gümüş de yüzde 5.7 artışla ons başına 77.7 dolara çıktı. Brent petrol ise 70 doların üzerinde yükselişe devam ediyor.