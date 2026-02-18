Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/abd---iran-gerilimi-altin-gumus-ve-petrol-yukselise-gecti-1103614523.html
ABD - İran gerilimi: Altın, gümüş ve petrol yükselişe geçti
ABD - İran gerilimi: Altın, gümüş ve petrol yükselişe geçti
ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatları, yeniden toparlanarak 5 bin doların üzerine çıktı. Gümüş de yüzde 5.7 artışla ons başına 77.7 dolara yükseldi. Brent... 18.02.2026
2026-02-18T21:25+0300
2026-02-18T21:25+0300
Jeopolitik gelişmeler altın fiyatını yeniden 5 bin doların üzerine taşıdı.Bazı haberlerde, Trump yönetiminin İran’a yönelik olası bir askeri harekata hazırlandığı öne sürüldü. Spot altın, iddiaların ardından yüzde 2.5’in üzerinde artışla ons başına 5 bin 6 dolara kadar yükseldi.Gümüş de yüzde 5.7 artışla ons başına 77.7 dolara çıktı. Brent petrol ise 70 doların üzerinde yükselişe devam ediyor.
ABD - İran gerilimi: Altın, gümüş ve petrol yükselişe geçti

21:25 18.02.2026
ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatları, yeniden toparlanarak 5 bin doların üzerine çıktı. Gümüş de yüzde 5.7 artışla ons başına 77.7 dolara yükseldi. Brent petrol ise 70 dolar üzerinde seyrediyor.
Jeopolitik gelişmeler altın fiyatını yeniden 5 bin doların üzerine taşıdı.
Bazı haberlerde, Trump yönetiminin İran’a yönelik olası bir askeri harekata hazırlandığı öne sürüldü. Spot altın, iddiaların ardından yüzde 2.5’in üzerinde artışla ons başına 5 bin 6 dolara kadar yükseldi.
Gümüş de yüzde 5.7 artışla ons başına 77.7 dolara çıktı. Brent petrol ise 70 doların üzerinde yükselişe devam ediyor.
