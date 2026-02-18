https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/abd---iran-gerilimi-altin-gumus-ve-petrol-yukselise-gecti-1103614523.html

ABD - İran gerilimi: Altın, gümüş ve petrol yükselişe geçti

ABD - İran gerilimi: Altın, gümüş ve petrol yükselişe geçti

Sputnik Türkiye

ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatları, yeniden toparlanarak 5 bin doların üzerine çıktı. Gümüş de yüzde 5.7 artışla ons başına 77.7 dolara yükseldi. Brent... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T21:25+0300

2026-02-18T21:25+0300

2026-02-18T21:25+0300

ekonomi̇

abd

ortadoğu

i̇ran

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

çeyrek altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg

Jeopolitik gelişmeler altın fiyatını yeniden 5 bin doların üzerine taşıdı.Bazı haberlerde, Trump yönetiminin İran’a yönelik olası bir askeri harekata hazırlandığı öne sürüldü. Spot altın, iddiaların ardından yüzde 2.5’in üzerinde artışla ons başına 5 bin 6 dolara kadar yükseldi.Gümüş de yüzde 5.7 artışla ons başına 77.7 dolara çıktı. Brent petrol ise 70 doların üzerinde yükselişe devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/iran-hurmuz-bogazinin-bazi-bolumlerini-kapatti-kuresel-enerji-piyasalarinda-alarm-1103608694.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇ran, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, petrol, brent petrol, gümüş