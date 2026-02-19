https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/trump-ukrayna-gerekcesiyle-rusyaya-yonelik-abd-yaptirimlarini-1-yil-uzatti-1103644942.html
Trump, Ukrayna gerekçesiyle Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarını 1 yıl uzattı
Trump, Ukrayna gerekçesiyle Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarını 1 yıl uzattı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamındaki Rusya’ya yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T21:18+0300
2026-02-19T21:18+0300
2026-02-19T21:18+0300
dünya
donald trump
abd
kararname
rusya
yaptırım
ukrayna
acil durum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102960204_0:228:2646:1716_1920x0_80_0_0_54695ca31ea91d946e8cefb873c53e52.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini bir yıl daha uzatan kararı imzaladı. Karar, Ukrayna’daki devam eden çatışma nedeniyle ilan edilen “ulusal acil durum” rejiminin sürdürülmesine dayanıyor.Kararnamede, “Ukrayna’daki durumla bağlantılı olarak ülkedeki olağanüstü hal rejimini bir yıl süreyle uzatıyorum” ifadesi yer aldı. Metne göre, Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı olarak ilan edilen ulusal acil durum rejimi sürdüğü için Rusya’ya uygulanan yaptırımlar da yürürlükte kalmaya devam edecek.Belgede, Ukrayna’daki çatışma durumunun ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmayı sürdürdüğü vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/medinskiy-ukrayna-muzakerelerinin-gidisatina-iliskin-putine-bilgi-verdi-1103643695.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102960204_28:0:2619:1943_1920x0_80_0_0_554c976197a8c0688c83ea5a70f2b3ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, kararname, rusya, yaptırım, ukrayna, acil durum
donald trump, abd, kararname, rusya, yaptırım, ukrayna, acil durum
Trump, Ukrayna gerekçesiyle Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarını 1 yıl uzattı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamındaki Rusya’ya yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini bir yıl daha uzatan kararı imzaladı. Karar, Ukrayna’daki devam eden çatışma nedeniyle ilan edilen “ulusal acil durum” rejiminin sürdürülmesine dayanıyor.
Kararnamede, “Ukrayna’daki durumla bağlantılı olarak ülkedeki olağanüstü hal rejimini bir yıl süreyle uzatıyorum” ifadesi yer aldı. Metne göre, Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı olarak ilan edilen ulusal acil durum rejimi sürdüğü için Rusya’ya uygulanan yaptırımlar da yürürlükte kalmaya devam edecek.
Belgede, Ukrayna’daki çatışma durumunun ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmayı sürdürdüğü vurgulandı.