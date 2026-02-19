https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/trump-ukrayna-gerekcesiyle-rusyaya-yonelik-abd-yaptirimlarini-1-yil-uzatti-1103644942.html

Trump, Ukrayna gerekçesiyle Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarını 1 yıl uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamındaki Rusya’ya yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini bir yıl daha uzatan kararı imzaladı. Karar, Ukrayna’daki devam eden çatışma nedeniyle ilan edilen “ulusal acil durum” rejiminin sürdürülmesine dayanıyor.Kararnamede, “Ukrayna’daki durumla bağlantılı olarak ülkedeki olağanüstü hal rejimini bir yıl süreyle uzatıyorum” ifadesi yer aldı. Metne göre, Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı olarak ilan edilen ulusal acil durum rejimi sürdüğü için Rusya’ya uygulanan yaptırımlar da yürürlükte kalmaya devam edecek.Belgede, Ukrayna’daki çatışma durumunun ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmayı sürdürdüğü vurgulandı.

