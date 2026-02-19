Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/trump-ukrayna-gerekcesiyle-rusyaya-yonelik-abd-yaptirimlarini-1-yil-uzatti-1103644942.html
Trump, Ukrayna gerekçesiyle Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarını 1 yıl uzattı
Trump, Ukrayna gerekçesiyle Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarını 1 yıl uzattı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamındaki Rusya’ya yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T21:18+0300
2026-02-19T21:18+0300
dünya
donald trump
abd
kararname
rusya
yaptırım
ukrayna
acil durum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102960204_0:228:2646:1716_1920x0_80_0_0_54695ca31ea91d946e8cefb873c53e52.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini bir yıl daha uzatan kararı imzaladı. Karar, Ukrayna’daki devam eden çatışma nedeniyle ilan edilen “ulusal acil durum” rejiminin sürdürülmesine dayanıyor.Kararnamede, “Ukrayna’daki durumla bağlantılı olarak ülkedeki olağanüstü hal rejimini bir yıl süreyle uzatıyorum” ifadesi yer aldı. Metne göre, Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı olarak ilan edilen ulusal acil durum rejimi sürdüğü için Rusya’ya uygulanan yaptırımlar da yürürlükte kalmaya devam edecek.Belgede, Ukrayna’daki çatışma durumunun ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmayı sürdürdüğü vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/medinskiy-ukrayna-muzakerelerinin-gidisatina-iliskin-putine-bilgi-verdi-1103643695.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102960204_28:0:2619:1943_1920x0_80_0_0_554c976197a8c0688c83ea5a70f2b3ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, kararname, rusya, yaptırım, ukrayna, acil durum
donald trump, abd, kararname, rusya, yaptırım, ukrayna, acil durum

Trump, Ukrayna gerekçesiyle Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarını 1 yıl uzattı

21:18 19.02.2026
© Harun Özalp Donald Trump
 Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© Harun Özalp
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamındaki Rusya’ya yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini bir yıl daha uzatan kararı imzaladı. Karar, Ukrayna’daki devam eden çatışma nedeniyle ilan edilen “ulusal acil durum” rejiminin sürdürülmesine dayanıyor.
Kararnamede, “Ukrayna’daki durumla bağlantılı olarak ülkedeki olağanüstü hal rejimini bir yıl süreyle uzatıyorum” ifadesi yer aldı. Metne göre, Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı olarak ilan edilen ulusal acil durum rejimi sürdüğü için Rusya’ya uygulanan yaptırımlar da yürürlükte kalmaya devam edecek.
Belgede, Ukrayna’daki çatışma durumunun ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmayı sürdürdüğü vurgulandı.
Cenevre'de yapılan üçlü görüşmelere katılan Rus heyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
DÜNYA
‘Medinskiy, Ukrayna müzakerelerinin gidişatına ilişkin Putin'e bilgi verdi’
19:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала