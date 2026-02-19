‘Medinskiy, Ukrayna müzakerelerinin gidişatına ilişkin Putin'e bilgi verdi’

Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/medinskiy-ukrayna-muzakerelerinin-gidisatina-iliskin-putine-bilgi-verdi-1103643695.html
19.02.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla gerçekleşen üçlü müzakerelerde Rus heyetinin başkanlığını yapan Vladimir Medinskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakerelerinin gidişatı konusunda bilgi verdiğini ifade etti.“Çalışmalar devam ediyor, zor bir süreç” diye konuşan Peskov, Cenevre’den sonra ABD ile yeni temasların olmadığını söyledi.Avrupa temsilcilerinin müzakere sürecine olası katılımın bir anlamı olmadığını dile getiren Peskov, “Avrupa başkentlerinde dile getirilen görüşlerin büyük bir çoğunluğu, barışçıl çözümden ziyade savaşın devamını desteklemeye daha yatkın” vurgusunu yaptı.Peskov daha önce yeni müzakere turunun tarihinin henüz belli olmadığını aöıklamış, “Net bir şey olur olmaz tıpkı geçen sefer olduğu gibi, sizi derhal bilgilendireceğiz” diye eklemişti.Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı görüşmeler, İsviçre’nin diplomasi merkezi olarak bilinen Cenevre’de gerçekleştirilmişti. Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy’in yanı sıra Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov da yer almıştı.Amerikan heyetine ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Ukrayna heyetine ise Zelenskiy'in ofis şefi Kirill Budanov başkanlık etmişti.
19:25 19.02.2026
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаCenevre'de yapılan üçlü görüşmelere katılan Rus heyeti
Cenevre'de yapılan üçlü görüşmelere katılan Rus heyeti
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cenevre’de gerçekleşen üçlü müzakerelerde Rus heyetinin başkanlığını yapan Medinskiy’in Rus lider Putin’e müzakerelerinin gidişatı konusunda bilgi verdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla gerçekleşen üçlü müzakerelerde Rus heyetinin başkanlığını yapan Vladimir Medinskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakerelerinin gidişatı konusunda bilgi verdiğini ifade etti.
“Çalışmalar devam ediyor, zor bir süreç” diye konuşan Peskov, Cenevre’den sonra ABD ile yeni temasların olmadığını söyledi.
Avrupa temsilcilerinin müzakere sürecine olası katılımın bir anlamı olmadığını dile getiren Peskov, “Avrupa başkentlerinde dile getirilen görüşlerin büyük bir çoğunluğu, barışçıl çözümden ziyade savaşın devamını desteklemeye daha yatkın” vurgusunu yaptı.
Peskov daha önce yeni müzakere turunun tarihinin henüz belli olmadığını aöıklamış, “Net bir şey olur olmaz tıpkı geçen sefer olduğu gibi, sizi derhal bilgilendireceğiz” diye eklemişti.
Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı görüşmeler, İsviçre’nin diplomasi merkezi olarak bilinen Cenevre’de gerçekleştirilmişti. Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy’in yanı sıra Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov da yer almıştı.
Amerikan heyetine ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Ukrayna heyetine ise Zelenskiy'in ofis şefi Kirill Budanov başkanlık etmişti.
