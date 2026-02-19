https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/trump-sonbahardaki-ara-secimlerden-once-ukraynada-baris-hedefliyor-1103647135.html

‘Trump, sonbahardaki ara seçimlerden önce Ukrayna’da barış hedefliyor’

19.02.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103491066_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_de5659b49a93bfa8feda5bb2ed308706.jpg

The New York Times’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna meselesinde en geç kasım ayına kadar bir çözüm sağlamak istiyor. Gazete, “Trump, ABD’deki ara seçimler öncesinde diplomatik bir zafer elde etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verdi.Haberde, Washington’un bu hedef doğrultusunda Kiev yönetimini Donbass üzerindeki taleplerinden vazgeçmeye zorladığı iddia edildi. ABD’de Kongre’nin her iki kanadı için yapılacak ara seçimler 3 Kasım’da gerçekleştirilecek. Şu anda hem Senato’da hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Cumhuriyetçi Parti’nin elinde bulunuyor.Ukrayna barış süreci kapsamında, salı ve çarşamba günleri Cenevre’de Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında üçüncü tur görüşmeler yapılmıştı. İlk gün altı, ikinci gün ise iki saat süren temasların ardından, Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Cenevre’den ayrılmadan önce Ukraynalı temsilcilerle kapalı kapılar ardında iki saat süren bir görüşme daha gerçekleştirmişti. Kiev’in açıklamalarına göre Ukrayna tarafına, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Yüksek Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonu lideri David Arahamiya başkanlık etti.Sputnik’e konuşan konuşan bir kaynak, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın güvenlik danışmanı Jonathan Powell başkanlığında bir İngiliz heyetinin de müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi almak üzere görüşmelerin yapıldığı yere geldiğini ifade etmişti. Süreci ayrıca Almanya, Fransa ve İtalya’dan temsilcilerde yerinde takip etmişti.

