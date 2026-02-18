Lavrov: Ukrayna’daki çatışma bittiğinde Rusya ve ABD ortak projelere dönebilir

Biz savaş aramıyoruz, savaş istemiyoruz. Ama Avrupalı komşularımız hatalarını kabul etmek ve birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu görmek yerine açıkça bize karşı savaşa hazırlanırsa, o bambaşka bir savaş olur ve bambaşka araçlarla yürütülür. Umarım bugün Avrupa başkentlerinde iktidarı elinde tutan, özellikle Brüksel’de kimseye hesap vermeyen bürokratik siyasi sınıf yerini, kendi vatandaşlarının çıkarlarını ve refahını düşünen güçlere bırakır. Böyle aktörlerle konuşacak, anlaşacak çok şeyimiz olur.