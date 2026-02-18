Lavrov: Ukrayna’daki çatışma bittiğinde Rusya ve ABD ortak projelere dönebilir
© Sputnik / Рамиль СитдиковSergey Lavrov Sputnik Röportajı
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki savaş bitmeden Moskova ile Washington’un karşılıklı fayda sağlayacak projeleri hayata geçiremeyeceğini belirterek, Rusya’nın savaş istemediğini, Avrupa’da ise ulusal çıkarlara öncelik veren bir iradenin hakim olmasını umduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, El Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna’daki çatışmanın “aradan çıkması” halinde Moskova ile Washington’un karşılıklı çıkar sağlayan projeleri hayata geçirebileceğini, Rusya’nın savaş istemediğini ancak ulusal çıkarlarından da vazgeçmeyeceğini söyledi.
‘Savaşı yoldan çekince projelere geçeriz’
Rusya ve ABD, Ukrayna’daki savaşı ‘yoldan çektiğimiz’ anda karşılıklı faydaya dayanan projeleri hayata geçebilecek. Başkan Donald Trump defalarca bunun kendi savaşı değil, Biden’ın savaşı olduğunu ve onu mümkün olan en kısa sürede bitirmek istediğini söyledi. Bugün bu savaş, dünya gündeminin en ön sırasına oturdu. Önce bu engeli kaldırmamız, sonra projelere dönmemiz gerekiyor.
‘Rusya savaş aramıyor ama tehditlere de boyun eğmez’
Biz savaş aramıyoruz, savaş istemiyoruz. Ama Avrupalı komşularımız hatalarını kabul etmek ve birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu görmek yerine açıkça bize karşı savaşa hazırlanırsa, o bambaşka bir savaş olur ve bambaşka araçlarla yürütülür. Umarım bugün Avrupa başkentlerinde iktidarı elinde tutan, özellikle Brüksel’de kimseye hesap vermeyen bürokratik siyasi sınıf yerini, kendi vatandaşlarının çıkarlarını ve refahını düşünen güçlere bırakır. Böyle aktörlerle konuşacak, anlaşacak çok şeyimiz olur.
‘Avrupa isterik halde, Kiev yasalarına ses çıkaran yok’
Avrupa şu anda adeta isterik bir biçimde Rusya’dan Ukrayna konusunda müzakere başlatmamızı ve bu görüşmelerde bizzat yer almayı talep ediyor. Aynı anda da Ukrayna’nın sözde Avrupa değerlerini savunduğunu ilan ediyorlar. Bu tutumla neyi konuşacağız? Hiç kimsenin, Kiev’i Rusçayı her alanda yasaklayan, kanonik Ortodoks Kilisesi’ni hedef alan yasaları geri çekmeye zorlamak için parmağını oynatmayacağından eminim. Dünyada Ukrayna’dakine benzer bir durum yok; Filistin’de İbranice yasak değil, İsrail’de Arapça kullanılıyor ama Ukrayna’da Rusçanın yasaklanmasına izin veriliyor.
‘Cenevre’de ‘Alaska anlayışı’nı sürdüreceğiz’
Amerikalılarla Cenevre’de, çatışmanın asıl nedenlerinin tanındığı ve bunların ortadan kaldırılması gerektiği anlayışına dayanan ‘Alaska anlayışı’nı görüşmeye devam edeceğiz. Bizim için Donbass halkının kararını tartışmaya açan ya da Ukrayna’nın NATO üyeliğini masaya getiren hiçbir formül kabul edilemez. Ana engel, 2014’te darbe ile iktidara gelen ve varılan uzlaşıları bozan Kiev rejimidir.
‘Avrupa’nın güvenlik garantileri Rusya’ya karşı kurgulanıyor’
Avrupa’nın bugün Ukrayna etrafındaki çözüm için öncelik diye pazarladığı güvenlik garantileri yalnızca Kiev’e veriliyor ve doğrudan Rusya’ya karşı formüle edilmiş durumda. Bu, AB’nin güvenliği, Kiev rejimi Rusya’nın düşmanı olarak kaldığı ve bizimle savaşı sürdürdüğü sürece garanti etmek istediği anlamına geliyor.
‘Rusya–ABD ilişkileri pragmatik’
ABD ile ilişkilerimiz pragmatik. Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Başkan Yardımcısı Vance, herkesin kendi ulusal çıkarlarıyla hareket ettiğini ama karşı tarafın çıkarlarını da tanımak gerektiğini açıkça dile getirdiler. Anlaşmazlıklar her zaman olur fakat bu, konuşmayı kesmek anlamına gelmez. Biz ABD’nin ulusal çıkarlarını tanıyoruz, onlar da Rusya’nın çıkarlarını tanıdıklarını söylüyorlar. Çıkarlarımız örtüştüğünde projeler geliştirmeli, örtüşmediğinde ise durumu sıcak çatışmaya dönüşmeyecek şekilde yönetmeliyiz.