10 liralık madeni para iddiasına DMM yanıt verdi

Bazı sosyal medya hesaplarındaki 10 lira değerinde madeni para olduğu iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yalanlandı. 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki '10 lira değerinde madeni para olduğu' iddiasını yalanladı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

