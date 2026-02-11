https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/10-liralik-madeni-para-iddiasina-dmm-yanit-verdi--1103407348.html
10 liralık madeni para iddiasına DMM yanıt verdi
10 liralık madeni para iddiasına DMM yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Bazı sosyal medya hesaplarındaki 10 lira değerinde madeni para olduğu iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yalanlandı. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T02:55+0300
2026-02-11T02:55+0300
2026-02-11T03:00+0300
dezenformasyonla mücadele merkezi
haberler
yaşam
bor madeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051946063_0:116:2000:1241_1920x0_80_0_0_64fcdfc9efff5d9701fbfe46dac0c676.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki '10 lira değerinde madeni para olduğu' iddiasını yalanladı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kuyumcuyu-forkliftle-soydu-150-gram-altini-calip-esekle-kacti-1103405524.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051946063_96:0:1905:1357_1920x0_80_0_0_cdbcdfe99f3ad56d1d4580232d65d5e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dezenformasyonla mücadele merkezi, haberler, bor madeni
dezenformasyonla mücadele merkezi, haberler, bor madeni
10 liralık madeni para iddiasına DMM yanıt verdi
02:55 11.02.2026 (güncellendi: 03:00 11.02.2026)
Bazı sosyal medya hesaplarındaki 10 lira değerinde madeni para olduğu iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yalanlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki '10 lira değerinde madeni para olduğu' iddiasını yalanladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 lira değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."