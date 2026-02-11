Türkiye
10 liralık madeni para iddiasına DMM yanıt verdi
Bazı sosyal medya hesaplarındaki 10 lira değerinde madeni para olduğu iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yalanlandı. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki '10 lira değerinde madeni para olduğu' iddiasını yalanladı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
© AATürk Lirası - madeni para
Türk Lirası - madeni para - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA
Bazı sosyal medya hesaplarındaki 10 lira değerinde madeni para olduğu iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yalanlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki '10 lira değerinde madeni para olduğu' iddiasını yalanladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 lira değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."
