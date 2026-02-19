https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/sivasta-rekor-yolcu-65-yas-kartiyla-3-bin-365-kez-otobuse-bindi-1103617553.html

Sivas’ta rekor yolcu: 65 yaş kartıyla 3 bin 365 kez otobüse bindi

Sivas'ta 65 yaş üstü ücretsiz kart sahibi Mehmet S., yıl boyunca halk otobüslerine 3 bin 365 kez binerek rekor kırdı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Sivas Belediyesi, sosyal medya hesabından 2025 yılı 'Toplu Taşıma Şampiyonu'nu açıkladı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üstü ücretsiz kart sahibi Mehmet S., 2025 yılı boyunca halk otobüslerini 3 bin 365 kez kullanarak en fazla biniş yapan yolcu oldu. Günlük 25 binişle rekor kıran Mehmet S.’nin, yıl boyunca neredeyse her gün toplu taşımayı aktif şekilde kullandığı belirtildi.Açıklamada, “Hemşehrimize ilgisi için teşekkür ediyoruz. Ancak küçük bir hatırlatma yapmak isteriz; otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir” ifadelerine yer verildi.

