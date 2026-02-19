https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/sampiyonlar-liginde-dun-gece-maclari--bodo-glimt-interi-3-1-maglup-etti-1103620071.html

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece maçları: Bodo Glimt, Inter'i 3-1 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları, dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İtalyan temsilcisi Inter, deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt... 19.02.2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç oynandı.İtalyan temsilcisi Inter, deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk oldu.Ev sahibi ekip, Sondre Fet, Jens Hauge ve Kasper Hogh'un golleriyle rakibini 3-1 yenerek rövanş için avantajlı bir skor elde ederken, konuk takımın tek golünü Francesco Pio Esposito attı.Club Brugge ile Atletico Madrid'in 3-3 berabere kaldığı gecede, Bayer Leverkusen ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Olympiakos'u 2-0 yendi.İngiliz ekibi Newcastle United ise deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan'ın Karabağ takımını 6-1 mağlup etti.Son 16 play-off turunda rövanş maçları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

