Adana Demirspor’a kötü haber: FIFA’ya 500 bin euro ödenmezse takım küme düşecek
Adana Demirspor’a kötü haber: FIFA’ya 500 bin euro ödenmezse takım küme düşecek
Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, FIFA’ya ödenmesi gereken yaklaşık 500 bin euroluk acil yükümlülüğün iki hafta içinde yerine getirilmemesi halinde kulübün... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, basın toplantısında 'Yaşasın Adana Demirspor' kampanyası hakkında konuştu.Başkan Zeybek, Adana halkının kulübe güçlü destek verdiğini ancak FIFA nezdinde bulunan bir dosyanın iki hafta içinde sonuçlandırılmaması halinde ağır sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceğini şu sözlerle açıkladı:
18:11 18.02.2026 (güncellendi: 19:23 18.02.2026)
Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, FIFA’ya ödenmesi gereken yaklaşık 500 bin euroluk acil yükümlülüğün iki hafta içinde yerine getirilmemesi halinde kulübün küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, basın toplantısında 'Yaşasın Adana Demirspor' kampanyası hakkında konuştu.
Başkan Zeybek, Adana halkının kulübe güçlü destek verdiğini ancak FIFA nezdinde bulunan bir dosyanın iki hafta içinde sonuçlandırılmaması halinde ağır sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceğini şu sözlerle açıkladı:

Adana Demirspor'un sportif geleceğini koruyabilmek için FIFA nezdinde ödenmesi gereken yaklaşık 500 bin euro tutarındaki acil yükümlülüğün karşılanması hayati önem taşımaktadır. Adana Demirspor'un ayakta kalması, Adana'nın ortak değerinin ayakta kalması demektir. İki hafta içerisinde bu dosya kapanmazsa ne yazık ki küme düşürüleceğimizi belirtmek isteriz.

