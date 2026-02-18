https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/adana-demirspora-kotu-haber-fifaya-500-bin-euro-odenmezse-kume-dusecek-1103611776.html

Adana Demirspor’a kötü haber: FIFA’ya 500 bin euro ödenmezse takım küme düşecek

Adana Demirspor'a kötü haber: FIFA'ya 500 bin euro ödenmezse takım küme düşecek

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, FIFA’ya ödenmesi gereken yaklaşık 500 bin euroluk acil yükümlülüğün iki hafta içinde yerine getirilmemesi halinde kulübün... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, basın toplantısında 'Yaşasın Adana Demirspor' kampanyası hakkında konuştu.Başkan Zeybek, Adana halkının kulübe güçlü destek verdiğini ancak FIFA nezdinde bulunan bir dosyanın iki hafta içinde sonuçlandırılmaması halinde ağır sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceğini şu sözlerle açıkladı:

