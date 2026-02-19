Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde görev yapan Kolombiyalı paralı askerleri tuzağa düşürüp imha ettiği belirtildi.



Kuzey Askeri Grubu'ndan Dobrınya lakaplı bir Rus subay, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Kolombiyalı bir sabotaj ve keşif grubuna rastladık. Onları uzaktan insansız hava araçlarıyla etkisiz hale getirmemeye, yaklaşmalarına izin verip ya yakalamaya ya da hafif silahlarla imha etmeye karar verdik" dedi.



Kolombiyalı paralı askerlerin öngördükleri şekilde hareket ettiğini anlatan Dobrınya, tuzağa düşen militanların silah bırakıp teslim olmayı reddettiğini ve bunun üzerine bulundukları yerde öldürüldüklerini ifade etti.



Militanların üst aramasında Kolombiya pasaportlarının ele geçirildiğini kaydeden Dobrınya, bunların karargaha iletildiğini sözlerine ekledi.



Latin Amerikalılar, yüksek maaşlar ve rahat koşullar vaadiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmaya sıklıkla teşvik ediliyor. Fakat gerçekte yem olarak kullanılıp cephenin ön kademelerinde görevlendiriliyor ve Ukrayna ordusunun komuta kademesi tarafından kötü muameleye maruz kalıyorlar. Hayatını kaybedenlerin akrabaları, tazminat alamadıkları gibi, bazıları cenazelerini bile teslim alamıyor.