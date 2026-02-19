https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/rdif-baskani-dmitriyev-rusyaya-uygulanan-yaptirimlarin-kalkmasi-abdnin-cikarina-1103620429.html

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.Dmitriyev, “ABD, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları eninde sonunda kaldıracak, çünkü bu yaptırımlar Amerikan işletmelerine 300 milyar dolardan fazla zarar vermiştir. Rusya'ya karşı yaptırımların kaldırılması ABD'nin çıkarına” diye yazdı.RDIF Başkanı, Rusya ve ABD arasındaki potansiyel proje portföyünün 14 trilyon dolardan fazla olduğunu kaydetti.Daha önce The Economist dergisi, Risk Advisory danışmanlık firmasının başkanı Patrick Lord'a dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırma senaryolarını incelemek için büyük hazırlık çalışmaları yürüttüğünü bildirmişti.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek tırmandırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Moskova, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretine sahip olmadığını vurgulamıştı. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.

