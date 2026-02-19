https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/rdif-baskani-dmitriyev-rusyaya-uygulanan-yaptirimlarin-kalkmasi-abdnin-cikarina-1103620429.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’ya uygulanan yaptırımların kalkması ABD’nin çıkarına
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’ya uygulanan yaptırımların kalkması ABD’nin çıkarına
Sputnik Türkiye
Rusya'ya uygulanan yaptırımların ABD’ye maliyetinin 300 milyar doları geçtiğini belirten Dmitriyev, ABD ve Rusya arasındaki potansiyel proje portföyünün 14... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T08:02+0300
2026-02-19T08:02+0300
2026-02-19T08:12+0300
ekonomi̇
rusya
abd
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793145_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cdba8b836e2881535f5553c723edae5.jpg
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.Dmitriyev, “ABD, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları eninde sonunda kaldıracak, çünkü bu yaptırımlar Amerikan işletmelerine 300 milyar dolardan fazla zarar vermiştir. Rusya'ya karşı yaptırımların kaldırılması ABD'nin çıkarına” diye yazdı.RDIF Başkanı, Rusya ve ABD arasındaki potansiyel proje portföyünün 14 trilyon dolardan fazla olduğunu kaydetti.Daha önce The Economist dergisi, Risk Advisory danışmanlık firmasının başkanı Patrick Lord'a dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırma senaryolarını incelemek için büyük hazırlık çalışmaları yürüttüğünü bildirmişti.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek tırmandırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Moskova, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretine sahip olmadığını vurgulamıştı. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/beyaz-saraydan-baris-kurulu-aciklamasi-gazzenin-yeniden-insasi-icin-5-milyar-dolarlik-bir-1103618378.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793145_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f0176793a2e218135c5ac36b2eb40563.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev
rusya, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’ya uygulanan yaptırımların kalkması ABD’nin çıkarına
08:02 19.02.2026 (güncellendi: 08:12 19.02.2026)
Rusya'ya uygulanan yaptırımların ABD’ye maliyetinin 300 milyar doları geçtiğini belirten Dmitriyev, ABD ve Rusya arasındaki potansiyel proje portföyünün 14 trilyon doları aştığını kaydetti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.
Dmitriyev, “ABD, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları eninde sonunda kaldıracak, çünkü bu yaptırımlar Amerikan işletmelerine 300 milyar dolardan fazla zarar vermiştir. Rusya'ya karşı yaptırımların kaldırılması ABD'nin çıkarına” diye yazdı.
RDIF Başkanı, Rusya ve ABD arasındaki potansiyel proje portföyünün 14 trilyon dolardan fazla olduğunu kaydetti.
Daha önce The Economist dergisi, Risk Advisory danışmanlık firmasının başkanı Patrick Lord'a dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırma senaryolarını incelemek için büyük hazırlık çalışmaları yürüttüğünü bildirmişti.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek tırmandırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Moskova, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretine sahip olmadığını vurgulamıştı. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.