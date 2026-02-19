https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/putin-ve-lukasenko-yuksek-devlet-konseyi-toplantisina-hazirliklari-gorustu-1103646853.html
Putin ve Lukaşenko, Yüksek Devlet Konseyi toplantısına hazırlıkları görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi’nin gelecek hafta Moskova’da yapılması planlanan toplantısının hazırlık sürecine ilişkin konular ele alındı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi’nin gelecek hafta Moskova’da yapılması planlanan toplantısının hazırlık sürecine ilişkin konular ele alındı.