Putin ve Lukaşenko, Yüksek Devlet Konseyi toplantısına hazırlıkları görüştü
Putin ve Lukaşenko, Yüksek Devlet Konseyi toplantısına hazırlıkları görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesinde gelecek hafta yapılacak Rusya-Belarus Birlik Devleti... 19.02.2026
dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
telefon görüşmesi
rusya
belarus
rusya-belarus birlik devleti
moskova
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi’nin gelecek hafta Moskova’da yapılması planlanan toplantısının hazırlık sürecine ilişkin konular ele alındı.
rusya
belarus
moskova
SON HABERLER
23:04 19.02.2026
© Sputnik / POOLPutin telefon görüşmesi yaparken
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesinde gelecek hafta yapılacak Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele aldığı bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi’nin gelecek hafta Moskova’da yapılması planlanan toplantısının hazırlık sürecine ilişkin konular ele alındı.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
DÜNYA
Kremlin: Cenevre görüşmeleriyle ilgili yeni ayrıntı yok
13:11
