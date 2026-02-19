https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/nijeryada-maden-faciasi-karbonmonoksit-zehirlenmesi-en-az-37-can-aldi-1103628683.html
Nijerya’da maden faciası: Karbonmonoksit zehirlenmesi en az 37 can aldı
Nijerya’da maden faciası: Karbonmonoksit zehirlenmesi en az 37 can aldı
Sputnik Türkiye
Nijerya’nın Plateau eyaletinde terk edilmiş bir kurşun madeninde karbonmonoksit gazına maruz kalan en az 37 madenci hayatını kaybetti. Olay, ülkede yaygın olan... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T12:39+0300
2026-02-19T12:39+0300
2026-02-19T12:39+0300
dünya
nijerya
maden
karbonmonoksit
madenci
can kaybı
afrika
kurşun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1f/1060637758_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_10ea47d725de8e9ced7bffe80afd12d1.jpg
Nijerya’nın orta kesiminde bulunan Plateau eyaletinde yaşanan maden faciasında en az 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, 25 kişi de hastaneye kaldırıldı. Eyalet yetkilileri, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.Yetkililer, olayın terk edilmiş bir kurşun madeninde meydana geldiğini ve biriken minerallerin ölümcül gaz salımına yol açtığını açıkladı. Bölgenin güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındığı aktarıldı.Gaz sızıntısı nasıl ortaya çıktı?Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake’nin açıklamasına göre, bölge halkından bazı kişilerin gazın zehirli olduğunu bilmeden tünele girerek mineral çıkarmaya çalıştığı ve bu sırada gazı soluduğu belirtildi.Eyalet yönetimi, kesin sayı vermeden çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.Kaçak madencilik ve artan riskNijerya’da kaçak madenciliğin yaygın olduğu, birçok faaliyetin resmi denetim ve temel güvenlik önlemlerinden yoksun şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Federal hükümetin, olayın ardından kaza bölgesine yakın alanlarda tüm madencilik faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu aktarıldı.Plateau eyaletinin tarihsel olarak bir madencilik merkezi olduğu, başkent Jos’un 'Tin City' olarak bilindiği ancak son yıllarda faaliyetlerin azaldığı kaydedildi.Benzer kazaların daha önce de yaşandığı, geçen yıl Zamfara eyaletinde kaçak bir madende meydana gelen göçükte en az 18 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.Afrika genelinde maden kazalarının sıkça yaşandığı, geçen ay Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki bir koltan madeninde meydana gelen heyelanda yaklaşık 200 kişinin öldüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/eski-guney-kore-devlet-baskani-yoon-suk-yeol-isyan-suclamasiyla-hakim-karsisinda-idam-cezasi-talep-1103621595.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1f/1060637758_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_e85f987d418c5df0629ec6384da5de75.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nijerya, maden, karbonmonoksit, madenci, can kaybı, afrika, kurşun
nijerya, maden, karbonmonoksit, madenci, can kaybı, afrika, kurşun
Nijerya’da maden faciası: Karbonmonoksit zehirlenmesi en az 37 can aldı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde terk edilmiş bir kurşun madeninde karbonmonoksit gazına maruz kalan en az 37 madenci hayatını kaybetti. Olay, ülkede yaygın olan kaçak madenciliğin tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı.
Nijerya’nın orta kesiminde bulunan Plateau eyaletinde yaşanan maden faciasında en az 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, 25 kişi de hastaneye kaldırıldı. Eyalet yetkilileri, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.
Yetkililer, olayın terk edilmiş bir kurşun madeninde meydana geldiğini ve biriken minerallerin ölümcül gaz salımına yol açtığını açıkladı. Bölgenin güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındığı aktarıldı.
Gaz sızıntısı nasıl ortaya çıktı?
Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake’nin açıklamasına göre, bölge halkından bazı kişilerin gazın zehirli olduğunu bilmeden tünele girerek mineral çıkarmaya çalıştığı ve bu sırada gazı soluduğu belirtildi.
Eyalet yönetimi, kesin sayı vermeden çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaçak madencilik ve artan risk
Nijerya’da kaçak madenciliğin yaygın olduğu, birçok faaliyetin resmi denetim ve temel güvenlik önlemlerinden yoksun şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Federal hükümetin, olayın ardından kaza bölgesine yakın alanlarda tüm madencilik faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu aktarıldı.
Plateau eyaletinin tarihsel olarak bir madencilik merkezi olduğu, başkent Jos’un 'Tin City' olarak bilindiği ancak son yıllarda faaliyetlerin azaldığı kaydedildi.
Benzer kazaların daha önce de yaşandığı, geçen yıl Zamfara eyaletinde kaçak bir madende meydana gelen göçükte en az 18 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Afrika genelinde maden kazalarının sıkça yaşandığı, geçen ay Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki bir koltan madeninde meydana gelen heyelanda yaklaşık 200 kişinin öldüğü aktarıldı.