https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/nijeryada-maden-faciasi-karbonmonoksit-zehirlenmesi-en-az-37-can-aldi-1103628683.html

Nijerya’da maden faciası: Karbonmonoksit zehirlenmesi en az 37 can aldı

Nijerya’da maden faciası: Karbonmonoksit zehirlenmesi en az 37 can aldı

Sputnik Türkiye

Nijerya’nın Plateau eyaletinde terk edilmiş bir kurşun madeninde karbonmonoksit gazına maruz kalan en az 37 madenci hayatını kaybetti. Olay, ülkede yaygın olan... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T12:39+0300

2026-02-19T12:39+0300

2026-02-19T12:39+0300

dünya

nijerya

maden

karbonmonoksit

madenci

can kaybı

afrika

kurşun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1f/1060637758_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_10ea47d725de8e9ced7bffe80afd12d1.jpg

Nijerya’nın orta kesiminde bulunan Plateau eyaletinde yaşanan maden faciasında en az 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, 25 kişi de hastaneye kaldırıldı. Eyalet yetkilileri, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.Yetkililer, olayın terk edilmiş bir kurşun madeninde meydana geldiğini ve biriken minerallerin ölümcül gaz salımına yol açtığını açıkladı. Bölgenin güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındığı aktarıldı.Gaz sızıntısı nasıl ortaya çıktı?Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake’nin açıklamasına göre, bölge halkından bazı kişilerin gazın zehirli olduğunu bilmeden tünele girerek mineral çıkarmaya çalıştığı ve bu sırada gazı soluduğu belirtildi.Eyalet yönetimi, kesin sayı vermeden çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.Kaçak madencilik ve artan riskNijerya’da kaçak madenciliğin yaygın olduğu, birçok faaliyetin resmi denetim ve temel güvenlik önlemlerinden yoksun şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Federal hükümetin, olayın ardından kaza bölgesine yakın alanlarda tüm madencilik faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu aktarıldı.Plateau eyaletinin tarihsel olarak bir madencilik merkezi olduğu, başkent Jos’un 'Tin City' olarak bilindiği ancak son yıllarda faaliyetlerin azaldığı kaydedildi.Benzer kazaların daha önce de yaşandığı, geçen yıl Zamfara eyaletinde kaçak bir madende meydana gelen göçükte en az 18 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.Afrika genelinde maden kazalarının sıkça yaşandığı, geçen ay Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki bir koltan madeninde meydana gelen heyelanda yaklaşık 200 kişinin öldüğü aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/eski-guney-kore-devlet-baskani-yoon-suk-yeol-isyan-suclamasiyla-hakim-karsisinda-idam-cezasi-talep-1103621595.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, maden, karbonmonoksit, madenci, can kaybı, afrika, kurşun