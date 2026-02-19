https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/eski-guney-kore-devlet-baskani-yoon-suk-yeol-isyan-suclamasiyla-hakim-karsisinda-idam-cezasi-talep-1103621595.html

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol isyan suçlamasıyla hakim karşısında: İdam cezası talep edildi

Güney Kore'de sıkıyönetim kararı nedeniyle yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında açılan 'isyan suçlamasında' idam cezasıyla karşı karşıya. Seul'de görülen davada savcılık, Yoon’un 3 Aralık 2024’te ilan ettiği sıkıyönetimle ülkenin demokratik düzenini tehdit ettiğini savunarak idam cezası talep etti.Güney Kore’de 1997’den bu yana idam cezası infaz edilmiyor, bu nedenle Yoon hakkında müebbet hapis cezası verilebilir. Yoon, sabah saatlerinde yargılanmak üzere Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görüldü.5 yıl hapis cezası almıştıYoon, geçen ay gözaltına direndiği, sıkıyönetim bildirgesini usulsüz şekilde hazırladığı ve zorunlu kabine toplantısını yapmadan karar aldığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Aynı mahkeme, eski Başbakan Han Duck-soo’yu da sıkıyönetim kararını meşrulaştırmaya çalışmak, resmi kayıtları tahrif etmek ve yalan beyanda bulunmak suçlamalarıyla 23 yıl hapis cezasına mahkum etti. Han karara itiraz etti.Mahkeme ayrıca aralarında eski Savunma Bakanı Kim Yong Hyun’un da bulunduğu yedi eski askeri ve polis yetkilisi hakkında da karar verecek.Duruşma günü adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoon destekçileri ile karşıt gruplar mahkeme binası yakınında toplanarak slogan attı.Sıkıyönetim ve siyasi krizYoon, görevdeyken 3 Aralık 2024’te sıkıyönetim ilan etmiş, askerleri meclis binasını kuşatmak üzere görevlendirmişti. Ancak milletvekillerinin askeri ablukayı aşarak genel kurulda oy kullanması sonucu karar yaklaşık altı saat sonra kaldırılmıştı.Yoon, sıkıyönetim ilanını savunurken, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran liberallerin ajandasını engellediğini ve “devlet karşıtı güçler” olarak nitelediği kesimlere karşı adım attığını iddia etti.14 Aralık 2024’te meclis tarafından azledilen Yoon, Nisan 2025’te Anayasa Mahkemesi kararıyla resmen görevden alındı. Temmuz ayından bu yana tutuklu bulunan eski lider hakkında birden fazla ceza davası sürüyor. İsyan suçlaması ise en ağır yaptırımı öngörüyor.

