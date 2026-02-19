https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/ab-konseyi-iran-devrim-muhafizlarini-resmen-teror-orgutleri-listesine-ekledi-1103646637.html
AB Konseyi, İran Devrim Muhafızları'nı resmen terör örgütleri listesine ekledi
Avrupa Birliği Konseyi yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) resmen terör örgütleri listesine eklendiğini bildirdi.Açıklamada, "Dışişleri Konseyi'nin 29 Ocak'ta vardığı siyasi anlaşmanın ardından, Konsey bugün İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu (IRGC) AB terör listesine eklemeye resmen karar verdi" ifadeleri kullanıldı.29 Ocak'ta AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları'nı AB terör örgütleri listesine ekleme konusunda anlaştıklarını söylemişti. Daha önce Şubat ayında İran Parlamentosu, AB ülkelerinin silahlı kuvvetlerini terör örgütü olarak tanımıştı.
i̇ran
