https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/msu-askeri-ogrenci-aday-belirleme-sinavinin-giris-belgeleri-erisime-acildi-1103626752.html

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

ösym

milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

sınav

sınav yerleri

sınav sistemi

1 Mart'ta yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.Sınava giriş bilgilerine nereden bakılabilir?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasındaki duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanacak sınava başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2026-MSÜ için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

türki̇ye

