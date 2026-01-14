Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ehliyet-sinavlarinda-yeni-donem-geliyor-calisma-baslatildi-1102729094.html
Ehliyet sınavlarında yeni dönem geliyor: Çalışma başlatıldı
Ehliyet sınavlarında yeni dönem geliyor: Çalışma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Sürücü belgesi almak için girdiği direksiyon sınavında haksız şekilde elendiğini belirten bir adayın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, ehliyet... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T12:04+0300
2026-01-14T12:04+0300
türki̇ye
sürücü kursu sınavı
ehliyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alım sürecinde yapılan direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarının daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amacıyla önemli bir adım attı. Kurum, sınavların kamera sistemiyle kayıt altına alınması yönünde tavsiye kararı verdi.Sınavdan kalan aday başvurduKarara konu olayda, İstanbul’da yaşayan bir sürücü adayı, yazılı sınavları geçtikten sonra katıldığı direksiyon sınavında ilk parkuru başarıyla tamamladı. İkinci parkurda ciddi bir hata yapmadığını savunan aday, buna rağmen başarısız sayıldı ve yeniden sınava girerek ek ücret ödemek zorunda kaldı.Aday, sınav değerlendirmesinin objektiflikten uzak ve keyfi yapıldığını öne sürerek, yaşadığı maddi ve manevi zarar nedeniyle KDK’ye başvuruda bulundu.'Şeffaf ve adil sınav' vurgusuBaşvuruyu inceleyen KDK, direksiyon sınavlarında sınav güvenliğinin artırılması, kamu hizmetine duyulan güvenin güçlendirilmesi ve keyfi değerlendirme riskinin azaltılması için kamera kaydının önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.Kararda, kamera kaydı sayesinde adayların itirazlarında somut delil sunabileceği, sınav görevlilerinin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin denetlenebileceği ve uygulamada standartlaşmanın sağlanacağı ifade edildi.Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattıTavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte mevzuat güncelleme çalışmalarının sürdüğünü ve direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınmasına ilişkin hükmün yer alacağı değişiklik taslağı üzerinde çalışıldığını KDK’ye bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ucreti-gec-odeyen-isverene-uygulanan-cezalar-artti-1102728739.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93eaa2ec417754e53e7b56057fe0377f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sürücü kursu sınavı, ehliyet
sürücü kursu sınavı, ehliyet

Ehliyet sınavlarında yeni dönem geliyor: Çalışma başlatıldı

12:04 14.01.2026
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AA
Abone ol
Sürücü belgesi almak için girdiği direksiyon sınavında haksız şekilde elendiğini belirten bir adayın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, ehliyet direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiyede bulundu.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alım sürecinde yapılan direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarının daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amacıyla önemli bir adım attı. Kurum, sınavların kamera sistemiyle kayıt altına alınması yönünde tavsiye kararı verdi.

Sınavdan kalan aday başvurdu

Karara konu olayda, İstanbul’da yaşayan bir sürücü adayı, yazılı sınavları geçtikten sonra katıldığı direksiyon sınavında ilk parkuru başarıyla tamamladı. İkinci parkurda ciddi bir hata yapmadığını savunan aday, buna rağmen başarısız sayıldı ve yeniden sınava girerek ek ücret ödemek zorunda kaldı.
Aday, sınav değerlendirmesinin objektiflikten uzak ve keyfi yapıldığını öne sürerek, yaşadığı maddi ve manevi zarar nedeniyle KDK’ye başvuruda bulundu.

'Şeffaf ve adil sınav' vurgusu

Başvuruyu inceleyen KDK, direksiyon sınavlarında sınav güvenliğinin artırılması, kamu hizmetine duyulan güvenin güçlendirilmesi ve keyfi değerlendirme riskinin azaltılması için kamera kaydının önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Kararda, kamera kaydı sayesinde adayların itirazlarında somut delil sunabileceği, sınav görevlilerinin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin denetlenebileceği ve uygulamada standartlaşmanın sağlanacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı

Tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte mevzuat güncelleme çalışmalarının sürdüğünü ve direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınmasına ilişkin hükmün yer alacağı değişiklik taslağı üzerinde çalışıldığını KDK’ye bildirdi.
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
EKONOMİ
Ücreti geç ödeyen işverene uygulanan cezalar arttı: İşçi başına 2.734 TL ceza
11:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала