Ehliyet sınavlarında yeni dönem geliyor: Çalışma başlatıldı

Sürücü belgesi almak için girdiği direksiyon sınavında haksız şekilde elendiğini belirten bir adayın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, ehliyet direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiyede bulundu.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alım sürecinde yapılan direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarının daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amacıyla önemli bir adım attı. Kurum, sınavların kamera sistemiyle kayıt altına alınması yönünde tavsiye kararı verdi.
Sınavdan kalan aday başvurdu
Karara konu olayda, İstanbul’da yaşayan bir sürücü adayı, yazılı sınavları geçtikten sonra katıldığı direksiyon sınavında ilk parkuru başarıyla tamamladı. İkinci parkurda ciddi bir hata yapmadığını savunan aday, buna rağmen başarısız sayıldı ve yeniden sınava girerek ek ücret ödemek zorunda kaldı.
Aday, sınav değerlendirmesinin objektiflikten uzak ve keyfi yapıldığını öne sürerek, yaşadığı maddi ve manevi zarar nedeniyle KDK’ye başvuruda bulundu.
'Şeffaf ve adil sınav' vurgusu
Başvuruyu inceleyen KDK, direksiyon sınavlarında sınav güvenliğinin artırılması, kamu hizmetine duyulan güvenin güçlendirilmesi ve keyfi değerlendirme riskinin azaltılması için kamera kaydının önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Kararda, kamera kaydı sayesinde adayların itirazlarında somut delil sunabileceği, sınav görevlilerinin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin denetlenebileceği ve uygulamada standartlaşmanın sağlanacağı ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı
Tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte mevzuat güncelleme çalışmalarının sürdüğünü ve direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınmasına ilişkin hükmün yer alacağı değişiklik taslağı üzerinde çalışıldığını KDK’ye bildirdi.