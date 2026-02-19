https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/msbden-yunanistana-sert-tepki-giritteki-hidrokarbon-faaliyetleri-uluslararasi-hukuka-aykiri-1103627946.html
MSB'den Yunanistan'a sert tepki: 'Girit'teki hidrokarbon faaliyetleri uluslararası hukuka aykırı'
MSB'den Yunanistan'a sert tepki: 'Girit'teki hidrokarbon faaliyetleri uluslararası hukuka aykırı'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Girit'in güneyinde Chevron dahil uluslararası şirketlerle yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerini "uluslararası... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki hidrokarbon sahalarında uluslararası şirketlerle tek taraflı olarak yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sert bir açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu faaliyetlerin doğrudan Türkiye'nin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil ettiğini vurguladı. Açıklamada özellikle Yunanistan ile Chevron şirketi arasındaki anlaşma ve bölgedeki ortak faaliyetler hedef alındı.
MSB'den Yunanistan'a sert tepki: 'Girit'teki hidrokarbon faaliyetleri uluslararası hukuka aykırı'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Girit'in güneyinde Chevron dahil uluslararası şirketlerle yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerini "uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı" olarak nitelendirdi. Bakanlık, 2019 Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'na atıfla Libya makamlarına destek vermeyi sürdüreceğini de açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki hidrokarbon sahalarında uluslararası şirketlerle tek taraflı olarak yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sert bir açıklama yaptı.
Bakanlık, söz konusu faaliyetlerin doğrudan Türkiye'nin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil ettiğini vurguladı.
Açıklamada özellikle Yunanistan ile Chevron şirketi arasındaki anlaşma ve bölgedeki ortak faaliyetler hedef alındı.