Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki hidrokarbon sahalarında uluslararası şirketlerle tek taraflı olarak yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sert bir açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu faaliyetlerin doğrudan Türkiye'nin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil ettiğini vurguladı. Açıklamada özellikle Yunanistan ile Chevron şirketi arasındaki anlaşma ve bölgedeki ortak faaliyetler hedef alındı.
MSB'den Yunanistan'a sert tepki: 'Girit'teki hidrokarbon faaliyetleri uluslararası hukuka aykırı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Girit'in güneyinde Chevron dahil uluslararası şirketlerle yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerini "uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı" olarak nitelendirdi. Bakanlık, 2019 Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'na atıfla Libya makamlarına destek vermeyi sürdüreceğini de açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki hidrokarbon sahalarında uluslararası şirketlerle tek taraflı olarak yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sert bir açıklama yaptı.
Bakanlık, söz konusu faaliyetlerin doğrudan Türkiye'nin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil ettiğini vurguladı.
Açıklamada özellikle Yunanistan ile Chevron şirketi arasındaki anlaşma ve bölgedeki ortak faaliyetler hedef alındı.

ABD donanması tarafından servis edilen fotoğrafta ABD uçak gemisi Abraham Lincoln görülüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
DÜNYA
ABD'den Ortadoğu'ya büyük askeri yığınak: 50'den fazla savaş uçağı ve i̇ki uçak gemisi bölgeye sevk edildi
12:09
