MSB'den Yunanistan'a sert tepki: 'Girit'teki hidrokarbon faaliyetleri uluslararası hukuka aykırı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Girit'in güneyinde Chevron dahil uluslararası şirketlerle yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerini "uluslararası... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki hidrokarbon sahalarında uluslararası şirketlerle tek taraflı olarak yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sert bir açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu faaliyetlerin doğrudan Türkiye'nin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil ettiğini vurguladı. Açıklamada özellikle Yunanistan ile Chevron şirketi arasındaki anlaşma ve bölgedeki ortak faaliyetler hedef alındı.

