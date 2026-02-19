https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/abdden-ortadoguya-buyuk-askeri-yiginak-50den-fazla-savas-ucagi-ve-iki-ucak-gemisi-bolgeye-sevk-1103627782.html

ABD'den Ortadoğu'ya büyük askeri yığınak: 50'den fazla savaş uçağı ve i̇ki uçak gemisi bölgeye sevk edildi

ABD, İran'la tırmanan gerilim ortamında Orta Doğu'ya 50'den fazla savaş uçağı ve iki uçak gemisi saldırı grubu konuşlandırdı. New York Times'ın ABD'li... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Ordu Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgeye 50'den fazla ilave savaş uçağı, onlarca yakıt ikmal tankeri ve beraberindeki muhrip, kruvazör ile denizaltılardan oluşan iki uçak gemisi saldırı grubu sevk etti. New York Times'ın Amerikalı üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Gerald R. Ford uçak gemisi önderliğindeki taarruz grubu, bu hafta sonu ya da önümüzdeki haftanın başında bölgedeki ABD Deniz Kuvvetleri'ne katılacak. Geminin İsrail kıyıları açıklarına konuşlandırılması bekleniyor. Söz konusu gelişmeyi CBS News de doğrularken Beyaz Saray'ın henüz nihai bir karar vermediği bildirildi.Ulusal Güvenlik yetkilileri Trump'ı uyardıNew York Times'ın haberine göre ABD, olası bir İran saldırısına karşı savunma kapasitesini artırmış durumda. Ancak ulusal güvenlik yetkilileri, Başkan Donald Trump'ı daha uzun süreli bir askeri operasyonun başarısının hâlâ belirsizliğini koruduğu konusunda doğrudan uyardı. Ocak ayı sonlarında Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ne bir savaş gemisi filosu gönderilmesinin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth de bölgeye ek kuvvet konuşlandırılacağını resmen duyurmuştu.Washington-Tahran gerilimi kritik eşikteABD-İran gerginliği, nükleer müzakereler ekseninde tehlikeli bir seyir izlemeye devam ediyor. Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini yasaklayan bir anlaşmaya varmasını talep ederken aksi durumda İslam Cumhuriyeti'nin geçen yazdan "çok daha güçlü bir saldırıyla" karşılaşacağını açıkça uyardı. Geçtiğimiz hafta Trump, İran'ın masadan çekilmesi halinde Washington'ın Tahran için "çok zor" olacak ikinci bir eylem aşamasına geçeceğini vurguladı.Umman'daki müzakereler sonuçsuz kaldıŞubat ayı başlarında Umman'da gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinde taraflar, nükleer enerjinin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasını güvence altına alacak bir anlaşmanın temel ilkelerini geliştirmeye çalıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Ancak Tahran, savaş riski göze alınsa bile uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceği konusundaki kararlı tutumunu sürdürüyor. Bu inatlaşma, diplomatik çözüm olasılığını giderek zorlaştırırken bölgedeki ABD askeri varlığının genişlemesi gerginliğin yeni bir boyut kazandığına işaret ediyor.

