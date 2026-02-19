Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Nebioğlu konuştu: Kazandığı parayı nereye harcayacağını açıkladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/metin-akpinarin-biyolojik-kizi-nebioglu-konustu-kazandigi-parayi-nereye-harcayacagini-acikladi-1103634262.html

Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu mahkeme kararıyla 2 yıl önce kesinleşen Duygu Nebioğlu, “babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği” iddiasıyla açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti.Canlı yayında anlattı: 'Para için mi yaptın' eleştirilerine yanıt verdi“Neler Oluyor Hayatta” programına katılan Duygu Nebioğlu, kendisine yöneltilen “para için mi yaptın” eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi:“Para ile ilgili sıkıntıları olan insanlar bence. Kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, kendi haklarını hep başkalarına bırakmış hiçbir zaman hak mücadelesi vermemiş insanların söyleyeceği şeyler bunlar. 2 yıl boyunca bu konuda bayağı tecrübe ettim. İnşallah o insanlar başkalarına verdikleri o hakları geri alırlar. 6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir evim yok bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma yaratıcı sözlerde bulunmuşlardı. Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim. 6 milyonla da sınırlı değil bir kafa karşılıklığı var. Hakim faizi ile karar verdi. Avukatlarımda o faiz durumunun hesabını yapıp sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Para önce avukatlarıma gidecek. Onlarla yaptığım sözleşme ile parayı onlar bana verecekler. Mücadelemiz bitmedi devam edecek daha."'Güvenmiyorum' dedi, yeni süreç mesajı verdiNebioğlu, tazminatı kazanmasına rağmen babası Metin Akpınar’a güvenmediğini; bundan sonra da kendisine dürüst ve iyi davranmayacağını düşündüğünü ifade etti. Nebioğlu, şu sözleri kullandı:"Babalık görevini yerine getirmediği için verilen bir karar bu. Bunu söylemek hoş değil ama ölümlü dünya biliyorsunuz sonraki mücadelemiz mal varlığı talebi olacak. Babamın bana iyi davranacağını sanmıyorum. Mal varlığıyla ilgili de dava mücadelemiz devam edecek."

